Enhetschef sökes till interimsuppdrag inom Vård & Omsorg
2025-09-12
Vill du ha större frihet i ditt arbete, nyttja din erfarenhet för att förbättra verksamheter samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Care!
Te Crea Care etablerades 2013 och bemannar Sjuksköterskor, Rehab och Chefer. Vårt dotterbolag bemannar Elevhälsa och Rektorer.
Vi har avtal med samtliga regioner, många kommuner och privata vårdgivare. Det innebär att vi kan erbjuda dig många olika typer av uppdrag i hela landet.
Te Crea Care arbetar intensivt med anbudsarbete för att du som konsult ska ha många uppdrag att välja mellan till riktigt bra villkor. Vi arbetar tight med våra konsulter där vi är ett team.
Krav eller önskemål:
• Högskoleexamen
• Gedigen chefserfarenhet
• Budgetansvar
• Arbetsledning
• Personalansvar
• Utvecklat verksamhet
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är flexibel och kan anpassa dig i olika arbetsförhållanden. Du är trygg i dig själv och din erfarenhet som chef i olika verksamheter.
Som Interimschef kan du komma in i ett skede när verksamheten behöver en samlande ledning och struktur. Du har förmågan att skapa ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd och bemöter människor med respekt och omtanke.
Vi finns med dig hela vägen från uppdragsstart, löpande under uppdraget och när det är dags att se på fortsättning. Vi finns med alltifrån att hitta de bästa uppdragen åt dig, boka ev resa och boende, som bollplank under uppdraget och ligger steget före inför nästa uppdrag.
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En dedikerad konsultchef
Komplett försäkring
Flexibel pension
Friskvårdsbidrag
Utbildningar
Tipsbonus
Konsultträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Maria Nordin på 0730 415820 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: maria@tecreacare.com Arbetsgivare Te Crea Care AB
(org.nr 556936-8607), http://www.tecreacare.com Jobbnummer
9506471