Enhetschef Socialpsykiatri
2025-12-16
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Område Socialpsykiatri är en del av Funktionsstöd och består av bostäder med särskild service, boendestöd, personlig assistans, arbetsmarknadsinsatser inom daglig sysselsättning samt korttidsplatser inom socialpsykiatri. Vi är en kreativ arbetsplats med flera givande utvecklingsresor på gång där vi siktar högt och långt för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för våra brukare att leva så självständiga liv som möjligt. Nu söker vi dig som vill bli enhetschef för ett par enheter inom Socialpsykiatri.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för två till tre enheter med ca 25 medarbetare och har personal-, resultat- och ekonomiansvar. I personalansvaret ingår att säkerställa en god arbetsmiljö med hälsosamma scheman och att medarbetarna är delaktiga i arbetet med att förbättra och driva verksamheten. Du formulerar och fastställer operativa mål och strategier för din enhet tillsammans med medarbetarna samt följer upp och utvärderar ditt resultat. Du ansvarar också för att din verksamhet håller en hög kvalitet. I arbetet ingår att utveckla enheterna såväl organisatoriskt som de metoder/tekniker som används. Inom ekonomiansvaret fördelar du dina resurser för att uppnå en budget i balans.
Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen på verksamhetsnivå. Du bidrar aktivt till områdets utvecklingsarbete och samverkar med såväl interna som externa aktörer. I Mölndal skapar vi förutsättningar för samverkan mellan stadens chefer genom ett stadenövergripande chefsnätverk.
En vägledande styrprincip inom staden är att arbeta tillitsbaserat. Ett tillitsbaserat arbetssätt fokuserar på kärnverksamheten och att beslut fattas så nära brukaren som möjligt. Vi ska minska detaljstyrningen och kontrollen och ge medarbetarna ökat handlingsutrymme.
Vi värdesätter dina idéer och ditt engagemang och tillsammans skapar vi förutsättningar för utveckling och ett självständigt liv för våra brukare.
Låter detta som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* 3-årig högskoleexamen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet som chef med fördel inom funktionsstöd och gärna socialpsykiatri och/eller personlig assistans
* Erfarenhet från socialpsykiatri och/eller psykiatrisjukvård
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Vi ser att du har mycket god ledarskapsförmåga, god kommunikativ förmåga, du är mål- och resultatinriktad samt utvecklingsinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
