Enhetschef sjuksköterskeenheten Kommunal primärvård
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Vimmerby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vimmerby
2026-08-03
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vill du vara med och leda och utveckla sjuksköterskeenheten i den kommunala primärvården? Präglas ditt ledarskap av mod, ansvar och fantasi? Då kan det vara du!
Socialförvaltningen söker nu en enhetschef för sjuksköterskeenheten i den kommunala primärvården.
Som ledare hos oss arbetar du nära dina medarbetare och är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Du arbetar ständigt med att förbättra och utveckla för dem vi är till för tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare.
Vimmerby kommun erbjuder dig:
• ett stimulerande och varierat arbete
• introduktion med egen mentor
• flextid
• möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra semesterdagar
• friskvårdsbidrag
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Sjuksköterskeenheten ingår i verksamhetsområdet kommunal primärvård/utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta. Kommunal primärvård är uppdelad i en sjuksköterskeenhet och en rehabenhet. Sjuksköterskeenheten består av ca 28 medarbetare fördelat på sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. Uppdraget för sjuksköterskeenheten innebär att bedriva en god hälso- och sjukvård i samverkan med t ex regionen i den enskildes hem, som kan vara både i det ordinära boendet men även i särskilda boenden för äldre eller i våra boenden inom LSS-lagstiftningen.
Som enhetschef hos oss har du ett helhetsansvar för personal, ekonomi, kvalitet och utveckling. Du rapporterar till verksamhetschef inom området och ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef för rehabenheten, enhetschef för utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering samt verksamhetsutvecklare. Verksamheten du leder styrs av hälso- och sjukvårdslagen samt socialnämndens mål.
Vimmerby kommun arbetar aktivt med att stödja och utveckla ledarskapet.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska, 180 hp eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Arbetat som chef/ledare i liknande verksamhet tidigare.
• B-körkort.
Vi ser att du:
• leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet.
• är lugn, stabil och kontrollerad i stressiga situationer samt fokuserar på rätt saker.
• handlar i enlighet med fattade lagar, riktlinjer, policys, beslut, verksamhetsplan och mål.
• lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara.
• ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse, intervjuer planeras till v 37.
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
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598 81 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Boel Vigren Gustafsson boel.vigren-gustafsson@vimmerby.se 010-356 94 65 Jobbnummer
10018420