Region Skåne, Digitalisering IT och MT / Chefsjobb / Lund2021-04-08Digitalisering IT och MT (IT/MT) är en förvaltning inom Region Skåne och består av en sammanslagning av avdelningen för Digitalisering och IT samt av verksamhetsområdet Medicinsk teknik (MT). Syftet med den nya förvaltningen är att bättre kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen inom digitaliseringsområdet samt att samla resurserna i samband med införandet av Skånes digitala vårdsystem (SDV).Förvaltningens uppdrag blir att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö genom att bland annat utveckla och införa nya e-hälsotjänster parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår även förvaltning och support av befintliga och kommande system. Det medicintekniska verksamhetsområdet (MT) i förvaltningen arbetar med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning. Den nya förvaltningen kommer innehålla drygt 300 medarbetare och finnas representerad på samtliga sjukhusområden i Skåne.Verksamhetsområde (VO) IT innehåller sex enheter och cirka 90 medarbetare. Enheterna inom verksamhetsområdet är: vårdsystem, stödsystem, stödverktyg, användarnära IT, infrastruktur och avtal. På enheterna arbetar förutom enhetschefer, avtalscontroller, systemansvariga, systemspecialister, leveransansvariga, processledare med flera som ansvarar för leverans av processer, daglig drift samt utveckling av befintliga tjänster.Nu välkomnar vi en enhetschef till server, lagring och applikation!2021-04-08I rollen som enhetschef för server, lagring och applikation har du ett helhetsansvar för Region Skånes infrastrukturmiljö som levereras via sourcingpartner för server, lagring och applikation (S L A). Detta avtal hanterar bland annat servrar, lagring och applikationsdrift samt säkerhetsfunktionalitet inom dessa områden. Du ansvarar för verksamhet, budget och personal om cirka tio medarbetare. I uppdraget ingår att leda, planera och organisera verksamheten samt tydliggöra och kommunicera visioner, mål och strategier. Du visualiserar arbetsprocesser/rutiner samt implementerar och följer upp ett processorienterat och strukturerat arbetssätt.Medarbetarna arbetar processtyrt med kollegor från andra enheter och verksamhetsområden. Fokus är leveransuppföljning och utveckling av Region Skånes infrastrukturleveranser. I rollen ingår ordinarie deltagande i Region Skånes verksamhetsstyrda styr- och förvaltningsmodell inom olika förvaltningsobjekt.Att nå en sammanhållen verksamhet med samstämmig ambition och målsättning i gruppen är av stor vikt. Som chef inspirerar, motiverar, coachar och utvecklar du befintliga medarbetare. Inom enheten har du regelbunden uppföljning av medarbetares individuella mål samt gruppmål. Du rapporterar till verksamhetschef för område IT och arbetar i team med övriga fem enhetschefer inom området.Vi söker dig som har högskoleutbildning inom till exempel systemvetenskap alternativt annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Du har ledarskapserfarenhet och erfarenhet av budgetarbete. Vi ser det som meriterande om du har haft personalansvar samt erfarenhet och kunskap om avtal och upphandlingar inom offentlig sektor. Du har mycket goda kunskaper om IT-infrastruktur och förmåga att se hur helheten behöver samverka för att en säker och stabil miljö ska kunna levereras. Vidare har du erfarenhet av organisations- och processutveckling och förändringsledning.Att vara chef på mellannivå ställer höga krav på förmåga att prioritera, kommunicera, delegera och följa upp. Du är noggrann, strukturerad och metodisk samt har förmåga att kombinera akut problemlösning med långsiktig planering. Som ledare är du coachande och kommunikativ med hög integritet.Du har mod och kraft att genomföra beslut samt den viljan, drivet och visionen som krävs för att driva de förändringar som området IT måste göra för att möta den nya vårdens krav. För att lyckas i rollen behövs ett tydligt ledarskap, tålamod, en god samarbetsförmåga och förståelse för verksamheter utanför ditt eget uppdrag. Vi ser också att du bör ha en förståelse och god kännedom om offentlig verksamhet. Självklart delar du Region Skånes värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess, välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningen arbetar med digitalisering av vården, och utveckling av e-hälsa inom Region Skåne. Medicinsk teknik, MT, arbetar med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning. Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 300 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund. 