Enhetschef sekretariatet Akutmottagningen NÄL
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Trollhättan Visa alla sjukvårdschefsjobb i Trollhättan
2025-09-15
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du arbeta på en av Sveriges största akutmottagningar? Välkommen till hjärtat i NU-sjukvårdens akuta patientflöde - akutmottagningen!
Vi söker nu en enhetschef för sekretariatet till vår akutmottagning
Akutmottagningen på NÄL är den största i Västra Götalandsregionen med cirka 70 000 besök per år vilket även gör oss till en av landets största.
Vår filosofi är att ha motiverade och kreativa medarbetare som ger god vård och trygga patienter. Som grund strävar verksamheten efter att teamarbete och tvärprofessionellt samarbete ska genomsyra allt vi gör. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen för akutkliniken och du arbetar nära övriga chefer för att driva verksamhetsområdet framåt. Du har ett verksamhets-, personal-, ekonomiansvar för medicinska sekreterare och kanslister. I din roll ingår, utöver nära dialog och planering för utvecklingen av dina medarbetare, även rekrytering, kompetensförsörjning, samt att vara delaktig i schemaläggningsarbetet.
I chefsrollen förväntar vi oss att du är:
Arbetsgivaren som, tillsammans med ledningsgruppen, sätter mål och får medarbetarna engagerade.
Visionären som tänker nytt, arbetar utvecklingsorienterat och kvalitetssäkert.
Lagledaren som leder arbetet och uppmuntrar varje individ och får dem att växa.
Du erbjuds ett arbete där du har stort inflytande både över din egen utveckling och inom ledarskapet.Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har ledarskapsutbildning och erfarenhet av vårdadministrativt arbete. En stor del av ditt arbete består av att kommunicera både muntligen och skriftligen och för det krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Vi ser att du har stor erfarenhet av att arbeta med digitala arbetsverktyg och vårdadministrativa datasystem. Utbildning som medicinsk sekreterare och erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.
Du som person bör ha god organisations-, samarbets- och kommunikationsförmåga. Då arbetet innebär mycket kontakt med både chefer och medarbetare, både internt inom kliniken och gentemot andra kliniker, så ser vi att du har en god förmåga till att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med ett högt arbetstempo, är initiativtagande och driver själv ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt och har en förmåga att förstå behov, agera proaktivt, prioritera om, och att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer planeras till den 9 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
