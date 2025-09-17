Enhetschef särskilt boende Fältgatan
2025-09-17
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fältgatan 77
Fältgatan 77 är ett boende med 27 lägenheter i tre våningsplan uppdelat med 18 platser för somatiskt omvårdnadsbehov samt 1 avdelning med 9 lägenheter för personer med demenssjukdom.
Fältgatan 77 ligger vägg i vägg med Fältgatan 75 som är ett demensboende med 24 lägenheter. Samarbete och samverkan är stor mellan dessa två enheter i frågor avseende bemanning, schemaplanering, gemensam samverkan och även vissa gemensamma möten. Enhetscheferna har sina kontor i nära anslutning till varandra vilket ytterligare medför möjlighet till nära samarbete och kollegialt lärande.
Verksamheten skall präglas av effektivitet och god kvalitet och organisationen skall vara flexibel och samarbetsinriktad samt erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, bestående av undersköterskor, boendeassistenter, administrativa assistenter och legitimerad personal.
Vår nuvarande enhetschef på Fältgatan 77 kommer att vara föräldraledig i ett år och vi söker nu en vikarie. Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som enhetschef på Fältgatan 77 har du ansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten, samtidigt som du hanterar det dagliga och operativa arbetet enligt SoL och HSL. Du säkerställer att verksamhetens mål uppfylls och att kvaliteten kontinuerligt följs upp.
Region Gotland strävar efter ett tillitsbaserat ledarskap och du kommer ha ett arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare. Det innebär att du genomför medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och lönesamtal samt utvecklar individuella kompetensplaner. Du ansvarar också för rekrytering och bemanning av nya medarbetare och säkerställer en bra introduktion.
Du har budgetansvar och sköter den ekonomiska planeringen och uppföljningen. Inom givna ekonomiska ramar driver du verksamheten effektivt och med hög kvalitet, alltid med brukarnas behov i fokus. Du ansvarar även för att utveckla och förbättra enhetens interna processer, såsom rutiner, arbetssätt och uppföljning, samt att stödja metodutveckling.
Du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp där du förväntas engagerar dig proaktivt i och bidrar till utvecklingen av avdelningen, förvaltningen och Region Gotland som helhet. Du förväntas även samverka med interna och externa parter och kommer ha en nära dialog med fackliga representanter för att skapa bra arbetsrelationer och en positiv arbetsmiljö.
Tillsammans med dina enhetschefskollegor arbetar du aktivt för att förverkliga verksamhetens mål och skapa en trygg och engagerande arbetsplats. I ditt dagliga arbete leder du med engagemang och utgår från rådande värdegrund.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet, socialt arbete eller med inriktning ledarskap och organisation. Du har goda kunskaper om SoL och HSL samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö. Det är även meriterande om du har chef- och/eller ledarskapserfarenhet samt om du tidigare arbetat i politikerstyrd verksamhet, äldreomsorg och kommunal hälso- sjukvårdssektor. Likaså är det en styrka om du har erfarenhet av att arbeta med konflikthantering och förändringsledning.
Vi söker en trygg och prestigelös ledare som har förmågan att skapa engagemang genom delaktighet och samverkan. Du är självgående, ser möjligheterna i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en god samarbetsförmåga och värdesätter samverkan med olika parter. Du är kommunikativ och lyhörd samt har en god förmåga att förstå både individers och gruppers arbetssituation, samt ge stöd utifrån deras behov.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
