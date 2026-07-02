Enhetschef Särskilt boende
Höörs kommun, Vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Höör Visa alla sjukvårdschefsjobb i Höör
2026-07-02
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vill du vara med och forma framtiden för särskilda boende för äldre?
Höörs kommun söker en engagerad enhetschef som vill leda och utveckla verksamheten på Björkens demenscentra. På Björkensdemenscentra finns alla verksamheter samlade för personer med demenssjukdom. Här finner du både dagverksamhet, korttidsboende och särskilt boende.
Björkens demenscentra ligger på gångavstånd från järnvägsstationen med goda pendlingsmöjligheter.
Kommunal verksamhet inom särskilt boende befinner sig i förändring. Omställningen till Nära vård och ny socialtjänstlag ställer krav på samverkan, tillgänglighet och kvalitet.
Som enhetschef har du en central roll i att, genom ett aktivt systemledarskap:
• utveckla arbetssätt som stödjer Nära vård och nysocialtjänstlag
• skapa strukturer för samverkan mellan professioner och verksamheter
• säkerställa en personcentrerad omsorg utifrån individens behov
Du arbetar strategiskt och strukturerat, har ett helhetsperspektiv och förmåga att omsätta mål till konkreta resultat. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Genom ett tydligt systemledarskap leder, planerar, följer upp och utvecklar du verksamheten utifrån politiskt uppsatta mål och strategiska prioriteringar, med fokus på helhet, kvalitet och långsiktig hållbarhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som utövar ett tillitsbaserat, tydligt och närvarande ledarskap. Du skapar engagemang och delaktighet, och har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta resultat i vardagen.
Genom ett närvarande och tydligt ledarskap:
• driver du utveckling, förbättrings- och förändringsarbete
• säkerställer du kvalitet, rättsäkerhet och patientssäkerhet
• bidrar du till en hållbar arbetsmiljö och attraktiv arbetsmiljö
Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med andra enhetschefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, där ni gemensamt driver utvecklingsfrågor, skapar samsyn och arbetar för att nå verksamhetens mål.
I verksamheten finns det tillgång till chefsstöd samt flera strategiska och professionella stödfunktioner, såsom verksamhetsutvecklare, SAS, MAS och MAR, vilka bidrar till kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling och ger ett nära stöd i ditt ledningsuppdrag. Vi har ett öppet klimat och en stark kultur av samarbete. Här finns möjlighet att utveckla ett hållbart ledarskap med utrymme för både verksamhetsutveckling och reflektion.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskole- eller universitetsutbildning eller
• annan utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• god kunskap om den lagstiftning som verksamheten bedrivs inom
• erfarenhet av att arbeta i IT- baserade verksamhets- och planeringssystem
• ett tydligt uppdrags-och medborgarfokus samt ett salutogent förhållningssätt
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
I rollen har du budgetansvar, vilket ställer krav på både effektivitet och ett strategiskt nytänkande kring hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas inom givna ekonomiska ramar.
Vi ser det som meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet av ledarskap inom särskilt boende
• erfarenhet av arbete med personer som har kognitiva sjukdomar
Vi söker en ledare som drivs av att motivera, engagera och utveckla sina medarbetare. Du skapar delaktighet, bygger förtroendefulla relationer och har förmåga att leda verksamheten mot uppsatta mål med fokus på kvalitet för våra medborgare.
Är du en ledare som drivs av att motivera och engagera medarbetare samt skapa delaktighet? Då ser vi fram emot din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Under veckorna 30, 31 och 32 hänvisas eventuella frågor om tjänsten till verksamhetschef Thomas Larsen.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
)
243 21 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Verksamhetschef
Thomas Larsen 0413-284 72 Jobbnummer
9988246