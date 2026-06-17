Enhetschef särskilt boende
Lidköpings Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lidköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lidköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Söker enhetschef till särskilt boende Solhaga
Är du en ledare som tar fasta på möjligheter att tänka nytt och bidra till utveckling och förbättring inom din verksamhet? Vill du leda genom att lyfta dina medarbetare samt ta vara på deras kompetens? Då är det dig vi söker! Solhaga äldreboende har 40 lägenheter och ligger i centrala Lidköping.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din verksamhet. Det innebär ekonomi-, kvalitet-, personal- och arbetsmiljöansvar. Utifrån det leder, utvecklar och följer du upp verksamheten kopplat till brukar nöjdhet samt lagar och kommunens mål och riktlinjer.
Enhetschefen är team ledare på sin enhet och leder och samordnar de olika professionerna i sitt team. Teamets uppgift är att ge brukaren ett sammanhållet stöd och god vård. Med professionernas olika "ögon" ses behov som läggs samman till en helhet som gynnar den enskilde. Enhetschefen arbetar tillsammans med medarbetarna för att våra brukare ska få omsorg av bästa kvalitet.
I din roll ingår att aktivt bevaka omvärlden och använda denna kunskap för att utveckla din verksamhet. I ditt arbetet ingår även att ge information och stöd samt skapa goda relationer med brukare, närstående, myndigheter och andra externa och interna samverkanspartners.
Vem är du?
Vi tror att du är en positiv och lösningsfokuserad person som har lätt för att samarbeta. Du är flexibel och trivs med varierande uppgifter. Du har förmåga att skapa en kreativ och öppen dialog och delaktighet. I ditt ledarskap agerar du som förebild med en tydlig kommunikation där du motiverar din personalgrupp till att nå verksamhetens mål, att växa som medarbetare och känna engagemang, delaktighet och arbetsglädje.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning så som socionom, social omsorg eller annan likvärdig utbildning
Förtrogen med de lagar och föreskrifter som styr verksamheten
Goda kunskaper i svenska
God datavana
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap och av arbete med människor
Erfarenhet av IT-system inom personal, ekonomi och dokumentation.Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tester kommer att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten kontakta områdeschef Christina Thimgren.
Varmt välkommen med din ansökan!
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social välfärd, Särskilt boende SoL, Ledning & Administration Kontakt
Christina Thimgren 0510-771263 Jobbnummer
9967392