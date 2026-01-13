Enhetschef särskilt boende
2026-01-13
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du arbetar nära din avdelningschef och övriga enhetschefer med kontinuerligt utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Tillsammans med enhetschefskollegor har ni ett gemensamt ansvar för helheten.
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du arbetar nära din avdelningschef och övriga enhetschefer med kontinuerligt utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Tillsammans med enhetschefskollegor har ni ett gemensamt ansvar för helheten.
Som enhetschef hos oss arbetar du verksamhetsnära, är första linjens chef och har det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt verkställighet av beslutade insatser. Genom att ta tillvara på medarbetarnas kompetens ska du leda, organisera, samordna och utveckla verksamheten. Kvalitetsarbete och förbättringsarbete är en viktig del av uppdraget och genom ditt ledarskap skapar du delaktighet hos medarbetarna utifrån ett målinriktat arbetssätt. I arbetet ingår även att vara enhetschef i beredskap.
Vi erbjuder dig ett dynamiskt och händelserikt arbete där du dagligen kommer att få utmana dig själv och vara del av en lärande organisation. Som chef i Karlskrona kommun har du förmånen att få genomföra vårt ledarutvecklingsprogram. Vi vill med programmet ge våra chefer de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll. Vi strävar mot att kommunens chefer ska ha ett ledarskap präglat av tillit och samskapande, där medarbetare och chefer tillsammans utvecklar en miljö där vi vill medverka till varandras framgång. Vår värdegrund är ramen för vår verksamhetKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller en annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Körkort för bil krävs.
Du har dokumenterad erfarenhet som ledare eller chef med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har även erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, förändringsledning, gruppdynamik och konflikthantering.
Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig sektor och har god kännedom om de lagar och regler som styr verksamheten, såsom hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen.
Vi söker en lösningsorienterad person som kan analysera situationer, identifiera förbättringsområden och utveckla konkreta strategier för att hantera utmaningar. Du har en god förmåga att kommunicera dina idéer, skapa engagemang och driva förändring tillsammans med andra.
Som person är du tydlig och kommunikativ, lyhörd och öppen för olika perspektiv. Du har lätt för att ge och ta emot konstruktiv feedback och arbetar aktivt med att utveckla både dig själv och din omgivning. Din självkännedom gör att du kan anpassa ditt sätt att arbeta utifrån situation och erfarenhet och du har en stark vilja att ständigt utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
Enligt avtal.
