Enhetschef Samordning till Lednings- och Ekonomistaben
2026-03-11
Vill du leda och utveckla en samhällsviktig verksamhet i en strategisk roll? Hos FMV får du som enhetschef ett helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi och en central roll i att skapa stabilitet, engagemang och långsiktig utveckling. Vi söker en erfaren, trygg och målmedveten ledare som vill göra skillnad i en komplex och betydelsefull miljö.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som enhetschef är du första linjens chef med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi och du är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal.
Du är en trygg ledare som ger medarbetare stöd och förutsättningar i sitt arbete och skapar genom ditt ledarskap delaktighet och engagemang. Du agerar enligt FMV:s ledarskaps principer; Föregå med gott exempel, Förtroende, Öppenhet och Resultat. I rollen arbetar du i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer inom dina ansvarsområden och arbetar mot uppsatta mål.
D rapporterar till avdelningschefen för Stabsledning och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Tillsammans med dina chefskollegor skapar du stabilitet och utvecklar verksamheten bland annat genom att utarbeta och införa gemensamma rutiner och arbetssätt, verka för en framåtriktad förändringskultur samt skapar långsiktiga förutsättningar och god arbetsmiljö.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Du har en för tjänsten relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig och nödvändig för tjänsten, samt aktuell och relevant chefserfarenhet där du med goda resultat lett såväl verksamhet som personal. Du har även flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning där uppgifter inom ärendehantering och beredning på övergripande nivå ingått. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har kunskap om styrning och arbetssätt inom statsförvaltningen. Tjänsten ställer även krav på att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av planering och uppföljning av både ekonomi och verksamhet, erfarenhet av att leda arbete inom ledningsstab eller motsvarande ledningsfunktion inom statsförvaltningen och/eller erfarenhet av att förvalta och utveckla processer för ärendeflöden och beredning inom offentlig förvaltning. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av att leda och genomföra analyser och beredningar på central nivå inom större organisation samt erfarenhet av att arbeta i samverkan med andra myndigheter och organisationer samt att arbeta kontaktskapande. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom försvarssektorn eller inom Regeringskansliet är även det meriterande.
Har du kunskap om förutsättningar för styrning och samordning av myndigheter på strategisk nivå eller kunskap om FMV:s verksamhet och myndigheternas ansvarsfördelning och uppdrag inom försvarssektorn ser vi även det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Du leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Från idé till verklighet.
Lednings- och ekonomistaben är Generaldirektörens stab och ansvarar för övergripande styrning avseende både verksamhet och ekonomi, planering, uppföljning, strategiskt arbete, verksamhetsutveckling, omvärldsbevakning och administrativt stöd till verksledningen. Här arbetar cirka 150 medarbetare och staben består av fyra avdelningar.
Samordning är en enhet inom avdelningen Stabsledning. Enhetens uppdrag inkluderar bland annat att samordna arbetet på Lednings- och Ekonomistaben avseende såväl verksamhet som ekonomi, bereda och fördela ärenden på såväl myndighetsövergripande nivå som stabsnivå och att sammanhålla FMV:s berednings- och beslutshantering inför ledningens beslut. Enheten ansvarar även för exempelvis Lednings- och ekonomistabens verksamhetsplanering och riskhantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
Våra fackliga företrädare är SACO Ann-Carol Wallgren, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Stefan Hållander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-7824000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Joel Phalén på 072-986 80 93. Kontakta rekryterare Åsa Strömhielm på asa.stromhielm@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9789926