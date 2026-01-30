Enhetschef rehab, Omtanken Frölunda/Grimmered
Vi söker en enhetschef till rehab för Omtanken Frölunda/Grimmered
Omtanken driver rehab enligt Vårdval Rehab Västra Götaland på två platser i område Frölunda - vid Frölunda Torg och i Grimmered. Enheterna är belägna nära varandra och här finns en erfaren och kunnig medarbetargrupp som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där samtliga medarbetare med sitt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre. Vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker nu en enhetschef för rehab som tillsammans med verksamhetschefen och medarbetare vill
Bygga ett team som utvecklar och driver enheterna genom teambaserat arbete och hög tillgänglighet
Arbeta med strategiska frågor och leda medarbetarna mot gemensamma mål genom delegering av ansvar och projekt på enheten
Driva förbättrings- och förändringsarbete både vad gäller produktivitet och kvalitet
Utveckla en lärande organisation där vi gemensamt utvecklar den dagliga verksamheten genom feedback och delad kunskap
Coacha medarbetarna till att utveckla och bredda sin kompetens och att vi tillsammans tillser att rätt vårdnivå och rätt vårdkompetens tar hand om våra patienter.
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar där du tillsammans med verksamhetschefen och den lokala ledningsgruppen driver och utvecklar verksamheten.
I tjänsten ingår personal- och budgetansvar för rehab samt kliniskt arbete i din grundprofession på 50%. Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att tillsammans med verksamhetschefen och medarbetare på enheterna utveckla verksamheten mot önskade mål och resultat. Du är leg. fysioterapeut eller leg. arbetsterapeut och vi ser gärna att du har erfarenhet från primärvården. Som ledare är du rak, tydlig och förtroendeingivande med en god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad, ansvarsfull och lösningsorienterad.
Det är meriterande med erfarenhet och kompetens inom
Budget- och resultatansvar
Personalansvar och teamarbete
Förbättrings- och förändringsarbete
Patientsäkerhetsarbete
Arbetsmiljö och personalärenden
Samverkan med interna och externa aktörer inom primärvård, kommun och region
För oss är personlig lämplighet och möjlighet att passa in i teamet av största vikt.
Tjänst: Heltid
Förmåner: Förmånspaket för ledare inom Medtanken Group
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
