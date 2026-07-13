Enhetschef ref. nr. 69/26: särskilt boende
Kalix kommun / Sjukvårdschefsjobb / Kalix Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalix
2026-07-13
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Vi söker en engagerad enhetschef till ett av våra särskilda boenden inom äldreomsorgen i Kalix. Hos oss får du en roll med tydligt ansvar och goda möjligheter att påverka – där du med tillit leder en verksamhet som präglas av ett personcentrerat förhållningssätt, trygghet och hög kvalitet.Du arbetar tillsammans med kompetenta medarbetare och ingår i en stöttande ledningsgrupp där ni utvecklas och tar ansvar tillsammans. Här får du möjlighet att göra skillnad – både i verksamheten och i vardagen för de personer vi finns till för.Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten och arbetar nära med både medarbetare, brukare och närstående.
Du leder det dagliga arbetet med fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig utveckling.
Du ansvarar för budget, ekonomi och en hållbar resursanvändning. Du driver förändrings- och utvecklingsarbete för att möta framtidens behov.
Genom goda relationer med brukare, anhöriga och samverkansparter bidrar du till en trygg och välfungerande verksamhet.
Som ledare arbetar du tillitsbaserat och coachande, med fokus på engagemang, delaktighet och ansvar.
Du ingår i ledningsgruppen för särskilt boende och bidrar till utvecklingen av hela verksamheten.
Vi söker
Dig som:
Har högskoleutbildning inom vård och omsorg, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning
Har erfarenhet av ledarskap och budgetansvar
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från äldreomsorgen samt av verksamhetssystem som TimeCare, Pulsen Combine, DF Respons eller Visma.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i rollenhar du god samarbetsförmåga och bidrar till en kultur präglad av öppenhet och tydlig kommunikation.
Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till förändringar. Du har ett professionellt förhållningssätt, god etisk medvetenhet och ett genuint engagemang för människor.
Du arbetar strukturerat och lösningsinriktat, är proaktiv i ditt arbetssätt och kommunicerar tydligt och lyhört. Som ledare är du en positiv förebild som skapar förtroende och stolthet i uppdraget.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på http://www.kalix.se/formanÖvrig information
CV och personligt brev är obligatoriskt.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:https://www.kalix.se/kommun/Kommunens-organisation/Forvaltningar-och-namnder/Socialforvaltningen/https://www.kalix.se/Omsorg/Boenden-sarskilda/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix Kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
Nygatan 4 (visa karta
)
952 81 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Områdeschef
Malin Drugge malin.drugge@kalix.se +4692365962 Jobbnummer
10000970