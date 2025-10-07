Enhetschef rådgivning och myndighetsutövning
Räddning och Säkerhet skapar dagligen trygghet för cirka 95 000 invånare i Nyköpings, Oxelösunds, Gnestas och Trosas kommuner. Vårt uppdrag spänner sig över hela spektret inom civil beredskap och säkerhet. Vi arbetar med allt från brottsförebyggande arbete och säkerhetsskydd till räddningstjänst och civilt försvar. Nyköpings kommun är vår arbetsgivare och vi bedriver verksamhet i Gnesta, Oxelösund och Trosa genom civilrättsliga avtal. Vi har två avdelningar: Säkerhet och Krisberedskap samt Skydd Mot Olyckor. Inom avdelningen Skydd mot Olyckor samlar vi Sörmlandskustens räddningstjänst, och arbetar med förebyggande frågor inom LSO och LBE samt räddningstjänstverksamhet enligt LSO.
Avdelningen Skydd mot Olyckor inrymmer fyra enheter:
* Ledning och utveckling
* Rådgivning och myndighetsutövning
* RIB, värn och service
* Räddningsinsats
Nu söker vi dig som vill vara chef på enheten för Rådgivning och Myndighetsutövning. Som enhetschef rapporterar du direkt till avdelningschefen för avdelningen Skydd Mot Olyckor (tillika räddningschefen) och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen genomsyras av driv, respekt för varandras arbete och framåtanda. Vi strävar efter att alltid leda med både hjärta och hjärna.
Vi söker dig som är erfaren ledare, en lagspelare och skapar förtroendefulla relationer med de du möter, såväl internt som externt. Som ledare är du kommunikativ och söker dialog och delaktighet när det är möjligt. Vi vill att du har värdebaserat ledarskap och gärna provar nya sätt att arbeta. Vi vill kunna utmana dig och vi vill att du ska utmana oss till att tänka nytt.
Vi erbjuder frihet under ansvar, flexibilitet och interna utbildningar så som Nyköpings kommuns chefsprogram.
Om enheten
Inom enheten samlas frågor som rör räddningstjänstens förebyggande arbete och du förväntas leda ett antal brandinspektörer och brandingenjörer i deras dagliga arbete. Enheten arbetar med frågor som rör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även informationsspridning, rådgivning och remisshantering hanteras inom enheten. Inom enheten samlas frågor som rör Sevesoverksamheter. Vi vill öka samverkan med andra aktörer i våra kommuner, till exempel genom projekt för särskilt riskutsatta personer. I många av ovanstående arbetsområden samverkar vi med räddningstjänster inom Räddningsregion östra Svealand (RRöS) och i rollen förväntas du därför ha många kontaktytor och nära samarbete med våra samverkande organisationer.
Du är strukturerad och kan självständigt planera ditt och enhetens arbete. Du kan stödja personalen i såväl sakfrågor som processbeskrivningar som rör arbetsuppgifterna. Som enhetschef för rådgivning och myndighetsutövning har du ett genuint intresse av grupputveckling, eftersom vi på hela avdelningen har fokus på detta.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Nedan följer ett urval av de arbetsuppgifter som tillhör tjänsten. Arbetsuppgifterna kan påverkas av din kompetens och erfarenhet.
• Planera och följa upp tillsynsverksamheten samt fördela tillsynsobjekt bland enhetens medarbetare.
• Vara med och revidera och följa upp de delar av vårt handlingsprogram som rör den förebyggande verksamheten.
• Vardaglig dialog med enhetens medarbetare för att kunna stödja i arbetsuppgifter. Planera för medarbetarnas kompetensutveckling och behov av eventuella interna utbildningar för medarbetarna.
• Samverka med kommunala aktörer för att skapa ett skäligt brandskydd i kommunens verksamheter.
• Kontinuerligt utveckla arbetssätt och rutiner för enheten.
• Efter överenskommelse kan tjänsten även innefatta operativa arbetsuppgifter på ledningsnivå 2 eller 3.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer uppfylla kraven för tjänsten
• Erfarenhet som chef
• Arbetat med myndighetsutövning
Meriterade om du även har:
• Brandingenjörsexamen alternativt godkänt resultat på Tillsyn B eller motsvarande.
• Ingenjörsexamen inom brandteknik eller riskhantering.
• Arbetat med frågor inom byggnadstekniskt brandskydd.
• Erfarenhet av räddningstjänstens förebyggande arbete, exempelvis tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
• Ledarskapsutbildning och/eller tidigare ansvar för personal eller verksamhet i en ledande befattning.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid denna rekrytering.
Rekryterande chef är Peter Kindblom, tillgänglig from 15 oktober.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
