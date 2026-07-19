Enhetschef räddningstjänsten
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2026-07-19
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Räddningstjänsten Gotland
Räddningstjänsten Gotland har cirka 200 medarbetare inom operativ räddningstjänst, förebyggande arbete, verkstad och administration. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor, stärka samhällets förmåga att hantera risker och genomföra effektiva räddningsinsatser när olyckor inträffar.
Verksamheten bedrivs från tio brandstationer på ön. I Visby finns en heltidsbemannad station med ledning, administration och förebyggande verksamhet. Övriga stationer bemannas av räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) och räddningsvärn som larmas vid behov.
Vill du vara med och leda en samhällsviktig verksamhet med stor betydelse för trygghet, säkerhet och beredskap på Gotland? Region Gotland söker nu en enhetschef till Räddningstjänsten Gotland.Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du närmaste chef för styrkeledare, brandingenjörer och brandinspektörer.
Du ansvarar för att den tilldelade verksamheten planeras, genomförs och följs upp i enlighet med handlingsprogrammet samt de årliga aktiviteterna i verksamhetsplanen.
I uppdraget ingår att leda, prioritera och fördela arbetsuppgifter samt coacha och utveckla dina medarbetare. Rollen innebär även att bidra till utvecklingen av organisationens förmåga och ambitionsnivå samt att aktivt driva arbetet inom mångfald och jämställdhet. I rollen ingår även ekonomiskt ansvar för tilldelad drift- och investeringsbudget.
Du förväntas i det dagliga arbetet samarbeta, leda och skapa engagemang tillsammans med din enhetschefskollega, i genomförandet av ovanstående.
Du rapporterar direkt till räddningschefen och ingår du i ledningsgrupp.
Tjänsten är förlagd till ordinarie arbetstid, men kan innebära beredskapstjänstgöring samt individuellt uppdrag som insatsledare i ledningsfunktion och förutsätter godkänd säkerhetsprövning för säkerhetsklassnivå två.
Vem är du?
Vi söker dig som har brandmannautbildning GRIB, SMO (eller motsvarande äldre utbildning) och har genomfört ledningskurs 1 (tidigare räddningsledning A). Du har erfarenhet av arbete inom räddningstjänsten samt ledarskapserfarenhet.
Det är meriterande om du har Chefserfarenhet och erfarenhet av projektledning. Det är också meriterande om du har genomgått Tillsyn A, Tillsyn B, brandingenjörsutbildning med tilläggsåret RUB, ledningskurs 2 och 3 (tidigare räddningsledning B alt. Brandmästarutbildning).
Du är en tydlig och engagerande ledare som skapar delaktighet, bygger förtroendefulla relationer och får människor att arbeta mot gemensamma mål. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och arbetar strukturerat med god förmåga att planera, prioritera och följa upp. Samtidigt har du en analytisk förmåga som gör att du kan hantera komplexa frågor, se samband och hitta välgrundade lösningar.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänst Jobbnummer
10006032