Enhetschef Personlig assistans
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-07-26
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Inom Stöd och omsorg ges riktade insatser enligt LSS till barn och vuxna med funktionsnedsättning, bland annat i form av personlig assistans.
Som enhetschef för personlig assistans ansvarar du för ett visst antal vård- och omsorgstagare med insatsen personlig assistans. Du blir en del av ett större verksamhetsområde med cirka 30 chefer och ett gemensamt ansvar för kvalitet, ekonomi och utveckling. Verksamheten präglas av samarbete, professionalitet och ett starkt engagemang för dem vi är till för.
Så här bidrar du i rollen som Enhetschef personlig assistans
I rollen som enhetschef har du det samlade ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi inom din enhet. Du driver och vidareutvecklar den personliga assistansen för dina vård- och omsorgstagare, och leder arbetet mot uppsatta strategiska och operativa mål och skapar förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet, god arbetsmiljö och effektiv resursanvändning.
Du är en närvarande ledare som motiverar, engagerar och skapar delaktighet bland dina medarbetare. Genom ett tydligt och tryggt ledarskap bidrar du till att enheten är en attraktiv arbetsplats där medarbetare arbetar tillsammans mot gemensamma mål, med vård- och omsorgstagarnas behov i centrum.
Rollen innebär även att du aktivt bidrar till verksamhetens utveckling och samverkar med andra chefer och funktioner inom förvaltningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Adekvat högskoleutbildning, exempelvis som sjuksköterska, socionom eller beteendevetare, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Kunskaper inom ekonomi, arbetsmiljö och relevant lagstiftning samt aktuell arbetslivserfarenhet från verksamhetsområdet stöd, omsorg eller vård
Ett ledarskap som skapar engagemang och tillit, ett tryggt och moget förhållningssätt samt god samarbetsförmåga
Ett helhetsperspektiv, är utvecklingsinriktad och kan omsätta idéer i praktiken
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt goda IT-kunskaper, B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet
Genomgånget chefsförsörjningsprogram eller annan ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att arbeta i Lifecare.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR-AKV
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
10011531