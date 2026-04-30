Enhetschef Personlig assistans
2026-04-30
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Funktionsstöd i Lerums kommun ansvarar för flera insatser enligt LSS. Här ingår bland annat personlig assistans, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice och avlösarservice i hemmet.
Inom verksamheten arbetar flera olika funktioner tillsammans för att skapa god kvalitet och utveckling. Enhetschefer, samordnare, metodutvecklare, verksamhetsutvecklare och stödpedagoger bidrar tillsammans till att verksamheten fungerar väl och utvecklas över tid.
Lerums kommun satsar nu på att fortsätta utveckla verksamheten inom funktionsstöd. Det innebär ett fokus på hållbara chefsområden, tydligt ledarskap och god kvalitet i verksamheten.
Som chef inom personlig assistans blir du en viktig del av denna utvecklingsresa och får möjlighet att vara med och forma hur verksamheten utvecklas framåt.
EN CENTRAL ROLL I VERKSAMHETEN
Som enhetschef inom Funktionsstöd har du en central roll i verksamheten. I nuläget omfattar uppdraget personlig assistans och resurspool LSS. Uppdraget kan dock komma att förändras över tid, utifrån hur organisationen växer, utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov.
Vi söker en erfaren chef som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med andra. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidrar både till det operativa arbetet och till den långsiktiga utvecklingen av funktionsstöd i Lerums kommun.
Rollen innebär ett viktigt uppdrag där du skapar förutsättningar för god kvalitet i verksamheten och en trygg arbetsmiljö för både brukare och medarbetare. Du leder medarbetare som ofta arbetar självständigt i brukarens hem och behöver därför kunna skapa struktur, tydlighet och delaktighet även när verksamheten är geografiskt utspridd.
Du blir en del av ett sammanhang där samarbete mellan chefer, stödfunktioner och medarbetare är en viktig del i att utveckla verksamheten tillsammans.
Lerums kommun satsar på ledarutveckling och erbjuder ett sammanhang där du som chef får möjlighet att fortsätta utvecklas i ditt ledarskap.
Arbetsuppgifter
ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef inom personlig assistans och resurspool LSS kommer du bland annat att:
leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, brukarens självbestämmande och en hållbar arbetsmiljö
ansvara för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhetsuppföljning
driva utvecklings- och förbättringsarbete i verksamheten
säkerställa att LSS, arbetsrättsliga regelverk och övriga styrande krav följs i det dagliga arbetet
skapa engagemang, delaktighet och tydlighet hos medarbetare
samverka med anhöriga, biståndshandläggare, Försäkringskassan och andra aktörer
bidra aktivt i verksamhetsområdets ledningsgrupp och i det gemensamma utvecklingsarbetet inom funktionsstöd
bidra till ett hållbart och professionellt ledarskap i verksamheten
Vi söker dig som har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag och som vill leda och utveckla en verksamhet där kvalitet, struktur och samarbete är centrala delar av uppdraget.
Du har högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av personal-, verksamhets- och budgetansvar. Meriterande är erfarenhet av verksamhetsutveckling, förändringsarbete och att leda genom andra i en verksamhet där vardagen kan vara både komplex och föränderlig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av LSS, personlig assistans eller annan verksamhet inom vård, omsorg eller socialtjänst. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person är du tydlig, trygg och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende i mötet med medarbetare, brukare, anhöriga och samverkansparter. Du har förmåga att hålla ihop helheten, prioritera och samtidigt vara närvarande i verksamhetens vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323103".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lerums kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Kontakt
Verksamhetschef
Angelica Bron, angelica.bron@lerum.se, 0302-52 19 63
