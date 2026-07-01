Enhetschef Parkunderhåll
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2026-07-01
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Stadsunderhåll har cirka 150 medarbetare som sköter drift, underhåll och utveckling av kommunens offentliga miljöer. Vi ansvarar för fastigheter, gator, parker och grönytor samt andra ytor både inomhus och utomhus. Genom vårt arbete bidrar vi till en ren, säker och trivsam stad för invånare och besökare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som enhetschef för parkunderhåll har du det övergripande ansvaret för att leda, planera och utveckla verksamheten som ansvarar för stadens parker, grönytor och offentliga utemiljöer. Rollen innebär ett helhetsansvar där du säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och avtal.
Du ansvarar för budget, personal och arbetsmiljö samt arbetar aktivt med att optimera resursanvändningen för att uppnå ekonomiska mål, hög kvalitet i leveransen och engagerade medarbetare.
I det dagliga arbetet leder du en grupp om cirka 25 medarbetare samt ansvarar för säsongsanställda och sommarpersonal, vilket ställer krav på ett nära, tydligt och strukturerat ledarskap. Enheten består även av två samordnare som har en arbetsledande funktion och fungerar som ett stöd till enhetschefen. Du skapar goda förutsättningar för verksamheten och säkerställer en stabil och trygg drift av parker och grönområden.
Rollen innebär en kombination av strategiskt och operativt arbete. Du växlar mellan att driva långsiktig utveckling av stadens park- och grönstruktur och att säkerställa att den dagliga driften fungerar effektivt. Du arbetar även i nära samverkan med interna och externa aktörer, såsom andra förvaltningar, entreprenörer, föreningsliv och invånare.
Som en del av stadsunderhålls ledningsgrupp har du en viktig roll i verksamhetens utveckling. Du bidrar i strategiska frågor, driver förbättringsarbete och medverkar i samhällsbyggnadsprocesser och utvecklingsprojekt. I arbetet får du stöd av samordnare inom verksamheten. I rollen rapporterar du till verksamhetschef och ingår i stadsunderhålls ledningsgrupp.
Beredskapstjänst kan förekomma.Kvalifikationer
För rollen som enhetschef för parkunderhåll söker vi en trygg och engagerad ledare som kan kombinera ett tydligt ledarskap med god förståelse för drift och utveckling av utemiljöer.
Du har en relevant högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att lyckas i rollen ser vi att du har dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du har erfarenhet av drift, underhåll eller utveckling av park- och utemiljöer samt vana att leda genom andra, exempelvis medarbetare eller entreprenörer.
Du har god kunskap inom arbetsmiljöarbete samt erfarenhet av entreprenad- och avtalsstyrning. Vidare har du en god förmåga att arbeta strukturerat med budget, uppföljning och resursplanering.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och prestigelös. Du skapar engagemang och delaktighet genom ett närvarande ledarskap och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. Du har förmåga att sätta riktning, fatta beslut och driva utveckling på ett strukturerat sätt.
Eftersom tjänsten innebär kontinuerlig dialog med medarbetare, kollegor och externa parter är det viktigt att du uttrycker dig väl i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet eller offentlig förvaltning, samt kunskap inom hållbarhetsarbete, grönplanering eller stadsutveckling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
eller Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Inga intervjuer genomförs mellan vecka 28-32.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 33 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult Jefferson Wells
Anna Edemyr anna.edemyr@jeffersonwells.se Jobbnummer
9988187