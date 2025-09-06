Enhetschef Örebro kommun
Enhetschef till Registraturen, Örebro kommunPubliceringsdatum2025-09-06Om tjänsten
Kommunledningsförvaltningen tillhandahåller ett effektivt och kompetent stöd till förtroendevalda, chefer och medarbetare i deras ansvar och uppdrag. Vi bidrar till verksamhetsutveckling och en enklare vardag för alla. I rollen som enhetschef får du chansen att forma arbetet inom förvaltningen framåt i nära samverkan med ledningen och dina chefskollegor. Förvaltningen befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete som syftar till ett mer samordnat stöd till chefer genom att bättre nyttja resurser över avdelningsgränserna.
Avdelningen för kansli och informationsförvaltning erbjuder stöd inom administration, ärendehantering, utredningar och juridik. Vi biträder kommunstyrelsen, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag med juridisk rådgivning och agerar ombud i domstol. Stadsarkivet säkerställer att allmänna handlingar hanteras korrekt.
Vi är en del av Kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att följa upp och utveckla kommunen samt ge ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter.
Som enhetschef ansvarar du för cirka 8 medarbetare som arbetar som registratorer. Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla verksamheten och samverka både inom avdelningen och med hela förvaltningen för att skapa gemensamma rutiner och effektiva arbetssätt.
Ledarskapet inom Örebro kommun bygger på vår ledarplattform med tre fokusområden: säker chef, initiativrik utvecklare och klar ledare. Hos oss får du kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att bidra till utvecklingen av service med medborgaren i fokus.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
• Driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål.
• Leda och stödja medarbetare genom ett nära ledarskap samt säkerställa behovet av kompetensutveckling.
• Arbeta utifrån en helhetssyn och fatta beslut inom verksamhetsområdet.
• Ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning.
• Samverka med fackliga organisationer och andra interna och externa parter.
Vem är du?
• Akademisk utbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, statskunskap, juridik eller annan relevant inriktning.
• Dokumenterad chefserfarenhet.
• Erfarenhet av arbete i en kommun.
• Erfarenhet av personalsystemet Personec.
• Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance.
Om verksamheten
Vill du vara med och utveckla kommunens stödverksamhet och bidra till ett effektivt arbetssätt med medborgarnas bästa i fokus? Då ser vi fram emot din ansökan!
