Enhetschef ordinärt boende
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2025-09-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen i Borlänge
Nu söker vi en enhetschef till verksamheten ordinärt boende som är en del av omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen är vår största förvaltning med uppdrag att ge service och en god vård och omsorg till våra Borlängebor. Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och innefattar områden som äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård samt myndighetsutövning. Ordinärt boende är en del av Omsorgsförvaltningen.
Som enhetschef kommer du få ta del av Borlänge kommuns gedigna ledarutvecklingsprogram vilket syftar till att ge dig som chef, verktyg för att bli framgångsrik i ditt uppdrag. Vi har även interna utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering för att nämna några. Som ett ytterligare stöd så finns det erfarna och kompetenta kollegor samt stödfunktion inom HR, ekonom, IT och metodstöd som du kan nyttja vid behov. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef inom ordinärt boende.
Nuvarande placering för tjänsten är Bullermyrens hemtjänst men placering kan komma att ändras under anställningstiden.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team med 14 andra enhetschefer, där du ansvarar för ditt hemtjänstområde i nära samverkan med de andra cheferna. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för din enhet och du tar även ansvar för helheten.
Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ingå, utöver ovanstående, är arbete med förändrings, förbättrings- och utvecklingsarbete. Du ansvarar för att ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att trivas, utvecklas och utföra sitt arbete med god kvalitet.
Som chef i Borlänge kommun blir du en nyckelperson i vår strävan att skapa värde för Borlängeborna. Vi söker dig som är en tydlig och modig ledare, som visar vägen och skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas. Med ett coachande och kommunikativt förhållningssätt inspirerar du till delaktighet, utveckling och nya arbetssätt. Du tar ansvar för helheten, bygger långsiktighet och bidrar till en hållbar verksamhet där vår gemensamma värdegrund genomsyrar vardagen.Kvalifikationer
Genom erfarenhet har du förståelse för samhällsutveckling, offentlig verksamhet och gärna god kännedom om verksamhetens ansvarsområde. Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig är ett krav.
Erfarenhet av arbete som enhetschef inom kommunal verksamhet är meriterande, och så även erfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
Som person är du strukturerad i arbetet med att leda och följa upp din verksamhet och dina medarbetare, du har vilja och intresse av att arbeta med utvecklingsfrågor och tycker om att arbeta med alla typer av människor. Som person du serviceinriktad, engagerad, kvalitets- och målmedveten, professionell och har fokus på ditt uppdrag. Du är en god kommunikatör med fokus på resultat, arbetar självständigt och agerar för att uppnå mål.
Mycket goda kunskaper inom svenska och B-körkort är krav för tjänsten.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
I samband med erbjudande av tjänsten kommer du att bli ombedd att lämna in utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef ordinärt boende
Marie van Geffen-Blomberg 0243-73686 Jobbnummer
9505138