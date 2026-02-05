Enhetschef öppenvårdsmottagning vuxenpsykiatri
2026-02-05
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning
Verksamhetsområdet Psykiatri i Region Gotland tillhandahåller heldygnsvård, jourmottagning, öppenvård, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri.
Verksamheten är placerad i Visby och har hela ön som upptagningsområde. På Gotland bor drygt 60 000 invånare, vilket gör verksamheten liten jämfört med hur det kan vara på fastlandet. Trots detta är bredden och variationen i det vi möter till stora delar densamma. Ö-läget innebär att vi behöver klara av mycket på egen hand, vilket ställer krav på ett relativt rikt behandlingsutbud och en mångfasetterad kompetens.
Inom vuxenpsykiatrin, som omfattar både heldygnsvård och öppenvård, arbetar cirka 140 medarbetare från olika professioner. Ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs med fokus på vårdinnehåll, vårdförlopp och vårdprocesser, liksom på tillgänglighet och ett välfungerande tvärprofessionellt samarbete.
Uppdraget står inför förändring under 2026, då ett ökat fokus kommer att läggas på beroendevården. Vår målbild är att inrätta en egen enhetschef för all beroendevård inom psykiatrin.
Vi har en långsiktig ambition att bedriva verksamheten utan inhyrd personal. Genom en stabil personalgrupp kan vi erbjuda våra patienter god kontinuitet och hög kvalitet i vården.
Mot denna bakgrund söker vi nu en enhetschef till vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Du har personalansvar för cirka 27 medarbetare och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. I ditt uppdrag har du även stöd av samordnare i det dagliga arbetet.
I rollen verkar du för, och stödjer, en kultur präglad av ständiga förbättringar där engagerade och motiverade medarbetare ges goda förutsättningar att utvecklas. Samverkan och nära samarbete, både inom den egna verksamheten och med externa vårdgrannar, är en central del av uppdraget och en förutsättning för att kunna erbjuda våra patienter en god och sammanhållen vård.
Samtliga enhetschefer inom verksamhetsområdet psykiatri har ett nära och strukturerat samarbete. Vidare samarbetar du aktivt med psykiatrins verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetssamordnare. Du rapporterar direkt till psykiatrichefen (verksamhetschef).
Det finns möjlighet till distansarbete under delar av arbetstiden.
Vem är du?
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt.
Du har erfarenhet av ledarskap, exempelvis som samordnare eller i motsvarande roll, samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Tidigare arbete inom psykiatrisk verksamhet och chefserfarenhet är meriterande, liksom erfarenhet från offentlig verksamhet.
För att lyckas och trivas i rollen som enhetschef hos oss är du kommunikativ, har god samarbetsförmåga och kan hantera de utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet. Du arbetar strukturerat och målmedvetet, med ett tydligt engagemang för att leda och utveckla verksamheten.
Som ledare har du ett starkt driv att tillsammans med medarbetarna skapa en välfungerande vårdorganisation och ett gott arbetsklimat. Du är en förebild och normskapare som skapar delaktighet och engagemang och ger andra möjlighet att växa. Du har också ett starkt intresse för att utveckla dig själv som chef.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
