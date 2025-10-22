Enhetschef Öppenvården i Skurups kommun
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Skurup Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skurup
2025-10-22
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Kom till oss i Skurups kommun! Vi erbjuder en rad förmåner som till exempel fina lokaler, gratis parkering, friskvårdsbidrag, mycket samverkan och bra chefskollegor samt stöd i det dagliga chefsjobbet, till oss pendlar du lätt med pågatågen.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens myndighetsutövning inom vård och omsorg och LSS? Nu söker vi dig som vill leda och utveckla vår nya Biståndsenhet en arbetsgrupp med hög kompetens, stort engagemang och god samverkan.
Som enhetschef för Biståndsenheten ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom enheten, som består av cirka sju medarbetare biståndshandläggare och LSS-handläggare, varav de flesta är socionomer med gedigen erfarenhet av myndighetsutövning. Gruppen präglas av engagemang, samarbetsvilja och en vilja att bidra till utveckling.
Du har ett övergripande ansvar för att insatser följs upp i tid, att beslut fattas enligt gällande kriterier och att handläggningen håller hög kvalitet. Du motiverar och stöttar dina medarbetare i det dagliga arbetet, och skapar förutsättningar för ett team där alla ser sin roll som viktig både i handläggningen och i samverkan med utförare inom vård, omsorg och LSS.
Tjänsten innebär ett delat uppdrag där du både leder enheten och själv arbetar med handläggning. Du är med och planerar för hur dessa uppdrag fördelas och utvecklas över tid. På sikt kommer chefsuppdraget att utgöra en större del av tjänsten.
Du får ett nära stöd från din närmaste chef och chefskollegor, och vi ser fram emot att välkomna dig till en arbetsgrupp som är väl införstådd med upplägget och som är positiva till den utveckling som sker inom Individ- och familjeomsorgen.
I uppdraget ingår också:
* Arbetsmiljöansvar och budgetansvar för enheten
* Planering och uppföljning av verksamheten enligt gällande riktlinjer och rutiner
* Tillsammans med arbetsgruppen utveckla och uppdatera rutiner vid behov
* Delta i chefsberedskapKvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till en utvecklingsinriktad organisation där ledarskapet präglas av transparens, samverkan och tillit. Du trivs med att kombinera strategiskt ledarskap med operativt handläggningsarbete och har ett genuint engagemang för individers rätt till stöd och omsorg.
Vi ser att du:
Har socionomexamen, erfarenhet av myndighetsutövning/handläggning av biståndsinsatser inriktning vård och omsorg och LSS samt chefserfarenhet men personlig lämplighet väger tungt. Du har B-körkort.
Du ska känna ett genuint intresse för att leda, vara trygg i dig själv och ha ett naturligt förhållningssätt för att kunna fatta beslut, visa riktning men också även kunna ta de svåra arbetsuppgifterna som chefskapet stundtals innebär. Du ska vara prestigelös, se din del i helheten, ha lätt för att samarbeta och vara lösningsfokuserad. Du kan skapa en struktur runt dig och vara bra på att prioritera. Du ska ha en god förmåga att skapa kontakt med personer och kan behärska det svenska språket väl både i tal och skrift.
Som vår nya kollega erbjuder vi dig:
* Ett kompetent och stöttande chefsteam inom förvaltningsledningen
* Nära stöd från chefskollegor och närmaste chef
* Friskvårdsförmåner
* Förtroendearbetstid
ÖVRIGT
I Skurup tillämpas rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Individ och Familjeomsorg Kontakt
SSR
Helena Tysell 0411-53 64 61 Jobbnummer
9569176