Enhetschef / Operations Manager till vår logistik- och lagerverksamhet
2026-01-23
Vill du ta ett helhetsansvar för drift, människor och resultat i en komplex logistikmiljö? Vi söker nu en Enhetschef / Operations Manager som vill driva och utveckla vår lager- och transportverksamhet med fokus på effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och kundservice.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för vår operativa verksamhet inom lager och transport på logistikenheten i Arlöv. Du leder chefer och medarbetare, säkerställer rätt bemanning och kostnadseffektiv drift samt driver förbättringsarbete i nära samarbete med andra avdelningar, både nationellt och internationellt. Rollen rapporterar till Logistikchef Sverige.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Drift och utveckling
* Övergripande ansvar för lager- och transportverksamheten.
* Driva effektivisering, kostnadsoptimering och förbättrad service till kund.
* Utveckla, följa upp och analysera relevanta nyckeltal.
* Representera verksamheten i övergripande logistikfrågor.
* Aktivt samarbete med andra enheter i Skandinavien och Europa.
* Delta i internationella forum och implementera bästa praxis, standardrutiner och system.
Ledarskap och personalansvar
* Coacha och utveckla dina direktrapporterande chefer.
* Säkerställa introduktion och vidareutbildning av medarbetare inom rutiner, system, kvalitet och arbetsmiljö.
* Ansvara för personalförsörjning, bemanningsplanering och personalbudget.
Kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
* Ansvar för egenkontrollprogram och certifieringar i samarbete med QM.
* Ansvar för systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskydd.
Fastighet, avtal och leverantörer
* Ansvar för underhåll och utveckling av fastigheten tillsammans med hyresvärd.
* Planera, genomföra och följa upp upphandlingar av driftnära tjänster, utrustning och förbrukningsmaterial.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av ledande befattning inom logistik, lager och/eller transport.
* Är en trygg, tydlig och närvarande ledare.
* Har stark analytisk förmåga och är van att arbeta med nyckeltal och uppföljning.
* Trivs i en operativ miljö med stort ansvar och många kontaktytor.
* Har god samarbetsförmåga och drivs av kontinuerliga förbättringar.
* Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, förstår danska väl.
Vi erbjuder
* En central och inflytelserik roll i en verksamhet med höga ambitioner.
* Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och organisation.
* Ett engagerat team och ett nära samarbete över funktioner och landsgränser.
Chefs Culinar är en familjeägd restauranggrossist grundad i Kiel 1974. Vi är verksamma på sex europeiska marknader, i Sverige sedan 2014. Hög servicenivå, personlig kontakt och närhet till våra kunder kännetecknar vår affär. Bland våra kunder finns restauranger, caféer och storkök av olika slag.
Låter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefs Culinar AB
Chefs Culinar Kontakt
Logistikchef
Fredrik Nathorst-Westfelt 073-252 54 42
