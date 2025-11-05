Enhetschef / Områdeschef till Ensa Hemtjänst i Borås
2025-11-05
Vi söker en engagerad och kompetent enhetschef / områdeschef som kan utveckla och leda våra team inom hemtjänsten i Borås och inspirera våra medarbetare i arbetet med att skapa trygghet, kvalitet och kontinuitet för våra omsorgstagare.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka och utveckla. En tjänst där du får möjlighet att göra verklig och viktig skillnad för våra omsorgstagare.
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten så att den håller god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och kommunens politiska mål. Du arbetar nära både omsorgstagare och medarbetare och har verksamhets, arbetsmiljö- och personalansvar för din enhet. Tillsammans med dina medarbetare och övriga chefer förväntas du driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål. Du ansvarar för att både omsorgstagare får den hjälp de behöver och att medarbetarna känner arbetsglädje och motivation.Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd och som vill vara med och göra skillnad.
Att arbeta inom hemtjänsten innebär ett självständigt arbete med äldre personer som behöver stöd i vardagen. Vi söker dig som vill stödja vårdtagare i det egna hemmet. De äldres integritet, trygghet och välbefinnande kommer att vara fokus i ditt arbete.
Ensa Hemtjänst är en privat utförare som är verksam i flertalet kommuner.
Vår vision är att ha en hög kontinuitet, kunna handplocka och matcha medarbetare med vårdtagare för att på det sättet kunna ge den bästa tryggheten och tillgodose alla vårdtagares enskilda behov. Vi jobbar mycket med kontinuitet och att kunna erbjuda våra vårdtagare hjälp av medarbetare som pratar deras modersmål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: jobb@ensahemtjanst.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ensa Hemtjänst HB
504 50 BORÅS Körkort
Borås
Verksamhetschef
Enikö Ramic vetlandahemtjanst@hotmail.com 0383-10709
