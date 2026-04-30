Enhetschef område Kvinna
2026-04-30
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du ett chefsuppdrag som både är utvecklande och stimulerande? Då är du rätt person att arbeta hos oss som enhetschef vid område Kvinna.
Området befinner sig i en dynamisk tid. Vi har spännande projekt och utvecklingsområden som vi arbetar med både vad gäller arbetssätt t ex med digitalisering och samarbete i graviditetskedjan och med våra lokaler med ombyggnation för bättre funktionalitet. Vi arbetar med förbättrings- och patientsäkerhetsarbete i professionsövergripande team, och utvecklar den strukturen. Vi arbetar med former för hur områdesledningen bäst ska kunna leda och stötta verksamheten och varandra.
Du kommer att ingå ledningsgruppen inom område Kvinna, ledningsgruppen består av fem enhetschefer, en med ansvar för läkargruppen, en med huvudansvar för gynmottagningen och biträdande chefsskap mot läkarna och tre med huvudansvar för Förlossningen och BB- /Gynavdelning. Området har ca 150 medarbetare. I verksamheten ingår både akut och planerad vård.
Inom område Kvinna ingår du i en stimulerande gemenskap och blir en viktig del av verksamheten. Vårt mål är att arbeta i ett tillitsbaserat och nära ledarskap. Vi jobbar i professionsövergripande team över området och uppmuntrar till kompetens- och verksamhetsutveckling.
Vid slutenvårdsavdelningen har vi 14 vårdplatser på en kombinerad avdelning för BB-vård och gynekologisk vård samt ytterligare platser för dagvård. Öppenvården består av gynmottagningen med både akut och planerad mottagningsverksamhet. Det finns även en specifik mottagningsenhet med ett multiprofessionellt team vid kvinnohälsan. Det finns en specialistmödravård, en förlossningsavdelning med mottagningsverksamhet och en BB avdelning som även har ett öppenvårds BB. Området är en central del för kvinnosjukvården i Jämtland Härjedalen och bedriver vård under hela kvinnans livscykel. Område Kvinna ansvarar för att fullgöra regionens sjukvårdsuppdrag för Jämtlands län avseende akuta gynekologiska sjukdomar och andra akuta gynekologiska tillstånd som kräver slutenvård. Området ansvarar för all förlossningsverksamhet med tillhörande eftervård. Under vardagar dagtid har personalen på avdelningarna stöd från koordinatorer som samordnar och leder arbetet bland annat via pulsmöten. Vi har också funktionsansvariga barnmorskor på förlossningen och på BB/Gyn som är ansvariga för bl.a. att uppdatera rutiner och riktlinjer och har en viktig del i patientsäkerhets- och förbättringsarbeten.
Välkommen till Område Kvinna!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Du blir en av tre enhetschefer som ansvarar för våra verksamheter på plan 7, d.v.s. Förlossningen och BB- /Gynavdelningen. BB/gyn är sen hösten 2024 en gemensam avdelning. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i områdets ledningsgrupp. I arbetsuppgiften ingår verksamhets-, budget-, arbetsmiljö, utvecklings- och personalansvar. Som enhetschef förväntas du arbeta nära samtliga enhetschefer inom området. Samverkan med andra aktörer och övriga enheter på sjukhuset är också viktig.
Omfattningen av chefsuppdraget är ca 80% och på resterande del förväntas du jobba kliniskt i verksamheten upp till heltid.Kvalifikationer
Minst treårig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. Vi söker en positiv och handlingskraftig chef som skapar engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat. Vi lägger stor vikt vid intresse för och förmåga att arbeta i ett nära och gott ledarskap mot medarbetarna. Du har en god kommunikativ förmåga och ditt ledarskap skapar förtroende och ett bra samarbete. Du har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du behöver också vara resultatinriktad och våga stå för olika beslut när så behövs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Meriterande är erfarenhet från chefs/ledarskap.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Ytterligare fackliga kontakter: ;
Ann-Louise Karlsson, Kommunal, ann-louise.karlsson@regionjh.se
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Du anställs tillsvidare i din grundprofession med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat under fyra år, med möjlighet till förlängning.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/129/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
831 80 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kvinna Kontakt
Verksamhetschef
Annika Blad Blomqvist annika.blomqvist@regionjh.se 063153120 Jobbnummer
