Enhetschef och Medicinskt ledningsansvarig läkare - Linköping
2025-09-01
Enhetschef & Medicinskt ledningsansvarig läkareAleris Endoskopi & Gastro - Linköping
Om ossAleris Endoskopi & Gastro är en ledande aktör inom endoskopi och gastroenterologi med verksamhet i Stockholm, Malmö och även i Linköping. Vi utför gastroskopier och koloskopier i moderna, ändamålsenliga lokaler och präglas av högt patientfokus, trygghet och kvalitet. Vi arbetar utifrån våra värderingar - Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt - och mot vår vision att leda vägen mot morgondagens hälsa och vård.
Om tjänstenSom Enhetschef och Medicin ledningsansvarig i Linköping kommer du att ha ett strategiskt och operativt ansvar. Du leder både den medicinska utvecklingen och den dagliga driften för enheten. Övergripande ansvarsområden inkluderar:
Medicin ledningsansvar: Säkerställ hög medicinsk kvalitet och patientsäkerhet i alla aspekter av verksamheten.
Personal & ledarskap: Leda och utveckla teamet, säkerställa engagemang och delaktighet i verksamhetens utveckling.
Verksamhetsstyrning: Budgetansvar, uppföljning och verksamhetsplanering-med möjlighet att påverka och driva långsiktig utveckling.
Operativt arbete: Fortsatt kliniskt deltagande, beroende på din bakgrund och bemanningsbehov.
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Är legitimerad specialistläkare inom gastroenterologi.
• Är trygg, strategisk och tydlig i ditt ledarskap, med förmåga att kombinera helhetsperspektiv med operativa detaljer.
• Är empatisk, lyhörd och engagerad - du trivs i ett utvecklingsdrivet team och värdesätter personlig närvaro och god kommunikation.
• Kommunicerar väl på svenska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande (men inte krav):
Tidigare erfarenhet från enhetschef eller medicinsk ledningsroll inom privat vård.
Erfarenhet av kvalitetsarbete, patientsäkerhet och verksamhetsstyrning.
Digital vana eller erfarenhet av utveckling av digitala arbetssätt.
Ledarutbildning och erfarenhet av förändringsledning.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i uppbyggnaden av en ny specialistmottagning med stor frihet att utveckla verksamheten.
Tillgång till Aleris omfattande chefs- och ledarskapsprogram samt introduktioner anpassade för nya chefer.
Konkurrenskraftig ersättning med individuell lönesättning och kollektivavtal.
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar, tydlig värdegrund och ett starkt kollegialt stöd.
Ansökan
Känner du att du vill vara med från starten, forma framtidens endoskopiverksamhet i Linköping och driva vård i toppklass? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta gärna verksamhetschef för Endoskopi & Gastro, eller HR. Skicka din ansökan via vår karriärportal.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Fredagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten]
