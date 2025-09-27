Enhetschef och Distriktssköterska till växande Vårdcentral
2025-09-27
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Malmö
Vårdcentralen Burlöv finns i nyrenoverade lokaler inne på Burlöv Center.
Sedan starten i februari 2022 har vi vuxit snabbt och har idag cirka 4800 listade patienter. Vi är en växande vårdcentral med en positiv och drivande personalgrupp, högt i tak och nära samarbete mellan alla professioner. Patienternas behov står alltid i centrum för vårt arbete.
Vi fortsätter att utvecklas, snart öppnar vi vår barnmorskemottagning (BMM), vilket är ett bevis på att vi är på rätt väg framåt. Vi ansvarar även för ett särskilt boende (SÄBO), något som visar på det förtroende vi har från kommunen. Som utbildningsvårdcentral tar vi regelbundet emot sjuksköterske-, fysioterapi- och läkarstudenter, vilket bidrar till en dynamisk och lärande miljö.
Distriktssköterskan har en central roll i primärvården och fungerar som en spindel i nätet mellan olika personalkategorier och i samarbetet med exempelvis kommunen och sjukhuset. Vi är därför övertygade om att en distriktssköterska har den bästa förståelsen för verksamheten och kan bidra till att placera personal på rätt ställe. På så sätt kan vi driva ett säkrare, effektivare och mer kvalificerat arbete till nytta både för patienter och kollegor.
En annan fördel är vårt läge i köpcentret. Här finns ett stort utbud av restauranger och service, och dessutom erbjuder vi fri parkering för vår personal, något som gör vardagen både enklare och smidigare.

Publiceringsdatum
2025-09-27

Dina arbetsuppgifter
Rollen är flexibel och kombinerar kliniskt arbete som distriktssköterska med ledningsuppdrag. Vi har redan god sjuksköterskebemanning vilket gör att du både kan behålla och utveckla din kliniska kompetens samtidigt som du får möjlighet att arbeta strategiskt med verksamhetens utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kliniskt arbete som distriktssköterska i den omfattning som passar verksamheten och dig.
Drift- och verksamhetsansvar i nära samarbete med verksamhetschefen.
Introduktion och stöd till nya medarbetare.
Schema- och semesterplanering samt omplacering av personal vid frånvaro.
Behörighetsadministration och beställningar för nya medarbetare.
Aktiv roll i rekrytering och marknadsföring av vårdcentralen.
Delaktighet i ledningsgruppen, där uppgifter kan fördelas utifrån intresse och styrkor.
En fördel hos oss är att verksamhetschefen själv arbetar kliniskt på golvet. Det gör att ledningsarbetet sker nära verksamheten och att ansvar kan anpassas och fördelas i gruppen, du blir aldrig ensam i ditt uppdrag!Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska (krav).
Erfarenhet från arbete i primärvård är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är:
Flexibel och lösningsorienterad.
Trygg i din yrkesroll och van vid att ta ansvar.
Intresserad av ledarskap och att utveckla både medarbetare och verksamhet.
Kommunikativ och samarbetsinriktad, med förmåga att skapa goda relationer både internt och externt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@vcburlov.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N & M Medical AB
Kronetorpsvägen 2
232 37 ARLÖV

Arbetsplats
Vårdcentralen Burlöv

Jobbnummer
