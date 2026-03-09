Enhetschef Nationella tjänster & Utdata
2026-03-09
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Nationella Tjänster och Utdata
Enheten Nationella Tjänster och Utdata omfattar två huvudsakliga tjänsteområden: nationella tjänster och utdata.
Nationella tjänster avser de tjänster som Region Gotland köper via SKR/Inera eller som enligt myndighetskrav ska användas. Dessa tjänster kännetecknas av begränsad lokal IT-drift men omfattande integration med interna system och lösningar. Som nyttjare ingår Region Gotland i en formaliserad nationell samverkan som styr tjänsternas utformning och användning.
Utdata omfattar insamling, säker hantering och tillgängliggörande av information som krävs för verksamhetsuppföljning samt rapportering till nationella aktörer. I uppdraget ingår även analys av insamlad data.
Båda områdena präglas i hög grad av utveckling och förändring snarare än förvaltning, då de verkar i ett digitalt landskap som är föremål för pågående nationell utveckling. Rollen kräver därför god förståelse för båda tjänsteområdena, i kombination med ett tydligt och tryggt ledarskap.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du både för att leda och styra det dagliga arbetet och för att sätta den strategiska riktningen för Region Gotlands arbete inom området. Du ansvarar för att ta fram och förankra strategi och inriktning för arbetet med utdata, analys och användning av nationella tjänster, i linje med nationella regelverk och gemensamma strukturer.
Du har det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens operativa verksamhet. I rollen följer du upp verksamhetens måluppfyllelse, produktivitet och kvalitet samt ansvarar för budget, ekonomisk planering och uppföljning.
Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap och har arbetsmiljöansvar för cirka 12 medarbetare. I detta ingår bland annat medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal och arbete med individuella kompetensutvecklingsplaner, liksom ansvar för rekrytering och planering av introduktion för nya medarbetare.
Du arbetar också för att säkerställa effektiva interna processer och arbetssätt samt för att bygga och utveckla samverkan med relevanta interna och externa aktörer utifrån verksamhetens mål.
Som enhetschef deltar du aktivt i avdelningens ledningsgrupp där du bidrar till verksamhetens samlade utveckling, samarbetar nära med andra enhetschefer och skapar engagemang kring uppdraget och dess genomförande.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande, alternativt likvärdiga kunskaper förvärvade genom annan utbildning eller erfarenhet. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet som ledare eller chef samt om du har arbetat i vårdsektorn. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat endera med Utdata och analys eller med Nationella vårdtjänster.
Du är en trygg och tydlig ledare som motiverar och engagerar dina medarbetare i arbetet mot gemensamma mål. Du skapar delaktighet genom att ge rätt förutsättningar och mandat samt samarbetar väl med andra genom ett lyhört, smidigt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation, samtidigt som du arbetar strukturerat genom att planera, prioritera och följa upp arbetet så att tidsramar och mål nås. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och bidrar till resultat, samtidigt som du visar personlig mognad, god självinsikt och en förmåga att skilja mellan det personliga och professionella i ditt agerande.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
