Enhetschef Nära socialtjänst vuxna
2026-02-02
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du närmast underställd avdelningschef. Avdelning Nära Socialtjänst har i dag 8 enhetschefer, du arbetar i nära samverkan med dina kollegor för att gemensamt utveckla, styra och leda verksamheten. Du ansvarar för att verkställa socialförvaltningens mål och omsätta dessa i aktiviteter på medarbetarnivå. Du förväntas säkerställa att enheterna har en anpassad organisation, med kompetens och resurser som bygger på enheternas uppdrag. Rollen innefattar ansvar för personal, verksamhet samt ekonomi på enheten. Till ditt stöd finns HR-konsult, ekonom, utvecklingsledare och administratörer.
Din arbetsplats
Socialförvaltningen är en omfattande och dynamisk organisation med cirka 1500 medarbetare och 60 chefer.
Avdelningen Nära socialtjänst fungerar som en samlad väg in till socialförvaltningen. Avdelningen omfattar mottagningar för barn, unga och vuxna, familjerätt samt insatser som huvudsakligen inte är biståndsbedömda. Verksamheterna är geografiskt spridda på flera adresser i Linköping.
Det aktuella chefsuppdraget är inriktat mot utförarverksamheter som arbetar med stöd till vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar och/eller missbruksproblematik. Vi är en flexibel organisation, vilket innebär att uppdraget kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Ditt kontor ligger centralt i Linköping, men enheterna finns placerade i olika stadsdelar. För den här tjänsten tillämpas förtroendearbetstid.
Du som söker
Vi söker dig med universitets-/högskoleutbildning inom beteendevetenskap, socionom eller liknande utbildning. Du har erfarenhet av chefs- eller ledarskap, gärna inom socialtjänstens område. Vidare ser vi att du har erfarenhet av socialt arbete inom insatser beroendevård och/eller socialpsykiatrisk verksamhet.
Då du i tjänsten obehindrat behöver kunna ta till dig skriftliga underlag och dagligen kommunicera både muntligt och skriftligt behöver du behärska svenska i såväl tal som skrift.
Som ledare arbetar du med dina medarbetare för att effektivt nå gemensamma mål och har förmågan att delegera och använda de stödresurser som finns. Att samarbeta med andra är en självklarhet och du har förmågan att vara lyhörd genom att lyssna in medarbetarnas och kundernas behov. Som person arbetar du bra med komplexa frågor samt har en realistisk tro på din egen förmåga. Eftersom vi är i en föränderlig verksamhet är det viktigt att du har förmågan att anpassa dig efter ändrade förutsättningar och drivs av utveckling.
I denna rekrytering använder vi tester som en del av vår bedömning, testerna ger oss information om personlighet och problemlösningsförmåga.
Övrig information
