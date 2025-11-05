Enhetschef myndighet socialpsykiatri
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Uppdragsavdelningen ansvarar för myndighetsutövning enligt SoL och LSS inom områdena äldreomsorg och funktionsstöd. Avdelningen ansvarar även för avtal med och uppföljning av privata utförare samt förvaltningens avgiftshandläggning. I avdelningen ingår även systemförvaltning och verksamhetsstöd till samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Tät samverkan sker mellan enheterna liksom med den myndighetsenhet som främst ansvarar för utskrivning från slutenvården, organiserad inom förvaltningens område hälso- och sjukvård, samt social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Då vår nuvarande enhetschef för myndighet socialpsykiatri går vidare till nya uppdrag söker vi dig som vill fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och kollegor i uppdragsavdelningen, förvaltningen och Mölndals stad.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Du ansvar för myndighet socialpsykiatri, en enhet med åtta socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare. Tillsammans arbetar ni med myndighetsutövning enligt SoL och LSS , främst inom målgruppen vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Du leder och utvecklar verksamheten med ett helhetsperspektiv, där socialsekreterarnas ansvar genom hela socialtjänstprocessen står i fokus.
Rollen innebär personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar där du har ett nära samarbete med övriga myndighetsenheter, andra enheter i förvaltningen samt andra förvaltningar i staden. Du deltar i samverkans-- och utvecklingsprojekt och ersätter kollegor i uppdragsavdelningen vid behov. Eftersom enheten är relativt liten kan även andra uppdrag bli aktuella.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller examen inom social omsorg och flerårig chefserfarenhet från myndighetsutövning inom SOL/socialpsykiatri och gärna LSS.Du har kunskap och erfarenhet av IBIC samt erfarenhet av budget och prognosarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• arbete med samsjuklighetsproblematik
• verksamhetssystemet Treserva/Mitt Treserva
• digitalisering och AI
• arbete som chef i utförarverksamhet
Som person är du trygg i ditt ledarskap och har ett respektfullt bemötande. Du arbetar med helhetssyn, är lyhörd och skapar utrymme för dialog. Du motiveras av tydliga mål och har förmåga att omvandla dem till handling. Du är samarbetsinriktad och bidrar till ett gott arbetsklimat där vi tillsammans når våra mål.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du har god datorvana och har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske v 48-50 2025.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Ersättning
