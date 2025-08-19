Enhetschef myndighet socialpsykiatri
2025-08-19
Om tjänsten

Vill du vara med och forma en innovativ socialtjänst i framkant?
Vill du vara med och forma en innovativ socialtjänst i framkant?
Inom vuxenområdet finns en bred mix av både myndighets- och insatsenheter och du ingår i ledningsgruppen. Våra chefer på insatssidan ansvarar för servicebostäder/stödboenden, boendestöd samt öppenvårds- och sysselsättningsverksamheter. På myndighetssidan ansvarar cheferna för förvaltningens hantering och handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd, skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri och våld i nära relationer. Denna tjänsts huvudsakliga fokus ligger inom myndighetsutövning socialpsykiatri men berör också andra delar av verksamhetsområde vuxens ansvar.
Genom ditt engagerade ledarskap arbetar du med processorienterad utveckling av verksamheten och följer tillsammans med dina medarbetare och kollegor upp resultat utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål. Du stimulerar, engagerar och motiverar dina medarbetare genom att vara ett gott föredöme, ge stöd samt uppmuntra till delaktighet och kreativitet.
Vi har chefs- och ledarutbildningar, chefsmentorer och väl utvecklade stödfunktioner för att ge dig rätt förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag som chef. Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att växa som ledare och få en personlig utveckling.

Profil
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Du har erfarenhet av myndighetsutövning utifrån IBIC (Individens Behov I Centrum) inom socialtjänsten samt gärna tidigare erfarenhet av att vara chef/ledare. Du har kunskap om socialt arbete avseende personer med psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet från arbete med ekonomiskt bistånd. Som person är du trygg och har en god självkännedom, du har lätt för att samverka och skapa goda relationer. Du utövar ett tillitsbaserat ledarskap och förmågan att se frågor ur ett helhetsperspektiv.
Vi lägger stor vikt vid din personliga kompetens då vi tror att det är en viktig faktor för att både trivas och lyckas i rollen som enhetschef hos oss.
Vi förutsätter att du har ett stort intresse av att arbeta och leda verksamheten utifrån ett processorienterat syn- och arbetssätt samt att du delar vår värdegrund "I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig".
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
Anställningen
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Antal tjänster
1
Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum
2025-08-31

Referensnummer för detta jobb
C263436

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ann-Charlotte Hedström
Tf.förvaltningschef
010-3522115ann-charlotte.hedstrom@kalmar.se
Malin Holgert
Verksamhetschef
010-3522117malin.holgert@kalmar.se
Fackliga företrädare
Heidi Köhler
Akademikerförbundet SSR
010-3522156heidi.kohler@kalmar.se
Sofia Ekström
Vision
010-3522163sofia.ekstrom@kalmar.se
Övrig information
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap. Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Så ansöker du
