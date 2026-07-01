Enhetschef mottagningsenheten IFO
Skellefteå kommun, individ- och familjeomsorg / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skellefteå
2026-07-01
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Hur skapar vi en socialtjänst som ger rätt stöd i rätt tid till barn, unga och familjer? Det är en av de viktigaste frågorna vi arbetar med varje dag. Nu söker vi en enhetschef som vill leda och utveckla en verksamhet där varje beslut kan göra stor skillnad i människors liv.
Hos oss får du ett uppdrag där du kombinerar ledarskap, verksamhetsutveckling och myndighetsutövning. Tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor bidrar du till att skapa en trygg, rättssäker och hållbar socialtjänst för barn och unga i Skellefteå.
DIN ROLL
Som enhetschef ansvarar du för att leda mottagningsenheten. Du leder, fördelar och följer upp arbetet i vardagen samtidigt som du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetens resultat. I uppdraget ingår också att säkerställa att arbetet bedrivs med god kvalitet, rättssäkerhet och ett tydligt fokus på barnets bästa.
Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen för barn och unga utredning. Tillsammans med övriga chefer arbetar du för att utveckla verksamheten och möta de behov som finns idag och i framtiden. En viktig del av rollen är att driva förändrings- och förbättringsarbete, skapa goda förutsättningar för medarbetarna och omsätta mål och strategier till konkreta resultat i verksamheten.
Du arbetar nära både medarbetare och chefskollegor och bidrar till att resurser används där de gör störst nytta. Genom ett tydligt och tillitsfullt ledarskap skapar du engagemang, riktning och förutsättningar för att verksamheten ska fortsätta utvecklas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet från verksamhetsområdet barn och unga. Du har god kunskap om socialtjänstens uppdrag och de lagstiftningar som styr verksamheten, exempelvis socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga är viktigt för att snabbt kunna sätta dig in i uppdraget.
Du har ledarförmåga och är van att skapa engagemang, motivation och tydlighet i en arbetsgrupp. Du kan leda förändring, driva utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för att verksamheten når sina mål samtidigt som kvaliteten för dem vi är till för stärks.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och kunna planera, prioritera och följa upp verksamheten på ett systematiskt sätt. Du är resultatorienterad och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du känner dig trygg även i komplexa situationer och har förmåga att fatta beslut när det behövs. Samtidigt är du en lagspelare som bygger goda relationer och samarbetar prestigelöst med andra. Din analytiska förmåga hjälper dig att se samband, identifiera utvecklingsbehov och hitta långsiktigt hållbara lösningar.
Det är meriterande om du har kunskaper inom ekonomi, arbetsmiljö, kvalitetsarbete och verksamhetsstyrning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Socialkontoret är Skellefteå kommuns största förvaltning och individ- och familjeomsorgen är en viktig del av verksamheten. Här arbetar vi för att ge stöd till barn, unga, familjer och vuxna i olika skeden av livet.
På individ- och familjeomsorgen arbetar vi för att människor ska få en bättre livssituation. Vi ger stöd, skydd och vägledning, alltid med respekt för individens ansvar och integritet. Här möter du medarbetare som med mod, omtanke och samarbete gör verklig skillnad för både barn, unga och vuxna i Skellefteå.
Som chef hos oss blir du en del av ett sammanhang där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling står högt på agendan. Vi arbetar aktivt för att möta framtidens behov och för att skapa en socialtjänst som är tillgänglig, rättssäker och hållbar. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter till utveckling, stöd i ditt ledarskap och förutsättningar för att du ska lyckas i ditt uppdrag. Vi utformar och anpassar introduktionen utifrån din tidigare kunskap och erfarenhet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev får du besvara några urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Inför en eventuell anställning behöver den sökande visa upp ett aktuellt registerutdrag för arbete till en ledande befattning inom kommun från Polismyndigheten.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "735889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Vision Skellefteå vision@skelleftea.se 0910-73 61 60 Jobbnummer
9986274