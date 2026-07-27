Enhetschef Miljöenheten
Lindesbergs kommun, Bygg och Miljö / Chefsjobb / Lindesberg Visa alla chefsjobb i Lindesberg
2026-07-27
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Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag som miljöchef, där du ansvarar för att leda, planera och följa upp Miljöenhetens arbete inom miljöskydd, hälsoskydd, alkohol- och tobakstillsyn samt livsmedelskontroll.Uppdraget omfattar hela processen från prioritering och verksamhetsplanering till uppföljning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av verksamheten.
I rollen har du ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt säkerställer en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Du driver ett aktivt förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på god service, tydlig kommunikation och effektiva ärendeprocesser.
Arbetet innebär både strategiska och operativa uppgifter där du tillsammans med medarbetarna utvecklar arbetssätt, processer och prioriteringar utifrån verksamhetens behov och framtida krav.
Du samverkar nära både interna och externa aktörer och bidrar till utvecklingen av miljöenhetens arbete inom områden som miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.
Som chef skapar du förutsättningar för engagemang, delaktighet och utveckling genom ett tydligt, närvarande och utvecklingsinriktat ledarskap.
Våra medarbetare kan sin verksamhet bäst. Därför är det viktigt att skapa ett klimat med högt förtroende och stort eget ansvar. Vi tror på ledare som är nära sina team och som bygger starka relationer över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att leda och utveckla både verksamhet och människor inom miljöområdet. Du har en akademisk utbildning inom ett för uppdraget relevant område samt erfarenhet av myndighetsutövning inom miljö-, hälsoskydds- eller livsmedelsområdet.
Du har tidigare erfarenhet av att leda medarbetare, gärna i en roll med verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende, bygger goda relationer och får människor att arbeta mot gemensamma mål. Genom ditt sätt att leda bidrar du till engagemang, delaktighet och ett gott samarbetsklimat.
Vi ser också att du har förståelse för de krav och förutsättningar som gäller i en politiskt styrd organisation.
Du har god förmåga att kommunicera, både i tal och skrift på svenska, och kan anpassa ditt budskap efter målgrupp och situation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BMN:A 2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
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711 80 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Bygg och Miljö Kontakt
Verksamhetschef Bygg, miljö & stab
Emma Åkergren 076-5134852 Jobbnummer
10012115