Enhetschef Miljö- och hälsoskydd Haninge kommun
TNG Group AB / Arbetsmiljöjobb / Haninge Visa alla arbetsmiljöjobb i Haninge
2025-12-08
Vill du leda och bygga upp en helt ny enhet för miljö- och hälsoskydd i Haninge? Vi söker dig som vill forma framtiden!
Ta chansen att bli enhetschef inom miljö och hälsoskydd i Haninge kommun, bara 20 minuter från Södermalm. Vi erbjuder dig en strategisk nyckelroll där du får bygga upp en helt ny enhet från grunden. Du får leda en viktig samhällsfunktion med fokus på hållbarhet, rättssäkerhet och service. Här har du möjlighet att rekrytera ditt team, sätta strukturer och utveckla arbetssätt som gör verklig skillnad för människor och miljö. Haninge kommun är mitt i ett stort förändringsarbete och du får kollegor som brinner för samhällsutveckling och kvalitet.
Ditt anställningserbjudande
Som enhetschef får du påverka och bygga upp något helt nytt, en unik möjlighet. Vi erbjuder en strategisk och utvecklande roll där du är med och formar framtidens miljö- och hälsoskydd.
Du arbetar i ljusa och moderna lokaler nära natur, service och kommunikationer. Du får tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling. Haninge kommun erbjuder dessutom en arbetsmiljö som präglas av engagemang, delaktighet och möjligheten att verkligen göra skillnad.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för den nya miljö- och hälsoskyddsenheten. Du får en nyckelroll i att bygga upp verksamheten från grunden samtidigt som du leder det dagliga arbetet och utvecklar arbetssätt som gör skillnad:
• Leda, utveckla och samordna miljö- och hälsoskyddsenhetens verksamhet inom Haninge kommun
• Säkerställa att myndighetens uppdrag genomförs enligt gällande lagkrav, samtidigt som du erbjuder rådgivning och vägledning
• Ha ansvar för budget, personal och verksamhet samt skapa en arbetsmiljö som främjar engagemang och delaktighet
• Säkerställa rättssäker och effektiv myndighetsutövning och leda enheten mot fastställda mål med befogenhet att fatta beslut inom ramen för lagstiftning, policyer och delegation
• Rekrytera och bygga upp ditt framtida team
• Bidra till god folkhälsa och hållbar miljö genom rådgivning, information och förebyggande insatser
• Samverka internt inom stadsbyggnadsförvaltningen och med andra kommunala verksamheter samt externt med länsstyrelsen och andra myndigheter
• Vara en del av ledningsgruppen och bidra strategiskt till förvaltningens utveckling
Värt att veta
Den nya miljö- och hälsoskyddsenheten startar 1 juli 2026 och ingår i en nyinrättad avdelning tillsammans med bygglov och kart- och lantmäteri. Du rapporterar till avdelningschef och kommer ha två direktrapporterande gruppchefer. Enheten ansvarar för tillsyn och kontroll inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, enskilda avlopp samt alkohol och tobak. Tjänsten är placerad i Haninge kommunhus, ett stenkast från Handens pendeltågsstation.
Våra förväntningar
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, naturvetenskap, kemi, biologi, agronomi eller livsmedelsteknik eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har minst tre års erfarenhet som chef med personalansvar och erfarenhet av myndighetsutövning samt utvecklings- och förändringsarbete. Du har god förståelse för arbete i politiskt styrd organisation och tillsynens roll i samhällsbyggnadsprocessen.
Som person har du mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt. Du är en engagerande ledare som motiverar och skapar delaktighet i teamet. Du är strategisk, kan omsätta mål i konkreta resultat och har en god förmåga att balansera rättssäker myndighetsutövning med service och dialog. Vidare har du ett samarbetsorienterat arbetssätt och erfarenhet av att samverka både internt och externt. Du är trygg i att fatta beslut, prioritera och driva verksamheten framåt mot uppsatta mål.
Haninge kommun genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Lead - specialister på fördomsfri, datadriven och modern chefsrekrytering, samt uthyrning av interimschefer. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Vänligen notera att din ansökan även kommer att registreras i kommunens eget rekryteringssystem och allra senast när rekryteringen är avslutad. Du får då en bekräftelse om detta per mail. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad, eftersom urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Åsa Pettersson asa.pettersson@tng.se Jobbnummer
9632537