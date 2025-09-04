Enhetschef Miljö och arbetsmiljö - Forsmarks kraftgrupp
Vattenfall AB / Chefsjobb / Östhammar Visa alla chefsjobb i Östhammar
2025-09-04
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida Forsmark - Vattenfall
Om rollen
Är du en engagerad och framåtlutad ledare som vill vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Sök rollen som enhetschef till enheten Miljö och arbetsmiljö på Forsmarks Kraftgrupp!
Som enhetschef för Miljö och arbetsmiljö blir du en nyckelperson inom avdelningen Skydd på Forsmark. Avdelningen ansvarar för att hantera operativa frågor inom områdena skydd av människors hälsa, anläggningen och miljön. Enheten Miljö och arbetsmiljö är central i detta arbete och ansvarar för att utföra, utveckla och förvalta uppgifter inom yttre miljö, farligt gods, human performance, elsäkerhet samt arbetsmiljö och skyddsutrustning. Enhetens uppdrag omfattar bland annat:
Ett dagligt stöd till linjeverksamheterna att utveckla, utvärdera och följa upp erfarenheter, förbättringsmöjligheter och åtgärder inom respektive område
Utgöra fackstöd inom respektive område till ansvarig arbetsledning så att denna systematiskt kan planera, genomföra och följa upp verksamheten så att kraven uppfylls
Bevaka och tolka interna som externa krav inom enhetens områden och utveckla företags gemensamma arbetssätt
Sammanhålla myndighetskontakter och hantera tillstånds- och dispensärenden inom respektive område.
Om jobbet
Rollen som enhetschef för Miljö och arbetsmiljö passar dig som vill kombinera ett närvarande ledarskap med ett viktigt samhällsuppdrag i en komplex industriell miljö. Din huvuduppgift är att upprätthålla och utveckla enhetens arbete för att stödja och utveckla Forsmarks verksamhet inom enhetens ansvarsområden.
Enheten befinner sig i en fas av successiv uppbyggnad där din förmåga att skapa struktur, utveckla kompetens och bygga tillit i teamen blir central. Fokus för enhetens arbete är nu att vidareutveckla samarbetet i en verksamhet med många olika kompetenser och samarbetsytor. De kommande åren bedriver Forsmark en pågående kompetens- och förmågehöjning inom arbetsmiljö där enhetens arbete är av stor betydelse för att driva och utveckla arbetet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda medarbetare i olika yrkesroller och arbetsmiljöer och att du ser samverkan som en naturlig och viktig del i ledarskapet.
Enheten består av ca 12 medarbetare som arbetar inom enhetens ansvarsområden.
Arbetsuppgifter består av men begränsas inte till:
Ledningsgruppsarbete
Helhetsansvar för enhetens ansvarsområde
Leda och utveckla enheten genom och tillsammans med medarbetarna
Ansvara för enhetens ekonomi på kort och lång sikt
Samarbeta med andra enheter inom och utanför avdelningen
Representera avdelningen Skydd i tvärfunktionella frågor
Enhetschefen rapporterar till avdelningschefen för Skydd och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Kravspecifikation
Examen från högskola/ universitet inom relevant område, eller arbetslivserfarenhet vi bedömer likvärdig.
Trygg ledare och chef med brinnande intresse för att förstå och utveckla både verksamhet och medarbetare
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Meriterande med erfarenhet inom arbetsmiljö inom exempelvis myndighet eller industri.
Vi söker en ledare som drivs att jobba med en grupp som arbetar med flera ämnesområden, förstå din personal och de olika utmaningar de ställs inför. Du har där en förmåga att förstå och sätta dig in i de olika ämnesområdena. Då enheten stöttar hela Forsmarks verksamhet så kan du både själv, men också uppmuntra din personal till kontakter med funktioner utanför den egna avdelningen. Detta kommer skapa dig ett brett kontaktnät i Forsmark. Vi tror att du trivs att arbeta både strategiskt som enhetschef och den del i avdelningens ledningsgrupp, men också operativt med direktrapporterande medarbetare i ditt team.
Vi söker dig som har ett tydligt förbättringsfokus, som är engagerad, lösningsorienterad och som kan skapa struktur och arbetsro i en verksamhet i utveckling.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Henrik Björke tfn 0722269406 eller Linda Palmqvist tfn 0703861063
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Anders Nielsen tfn 0700786840
Våra fackliga representanter är: Akademikerna - Per Lamell, Ledarna - Juha Rintala, SEKO - Leo Lehtinen, Unionen - Björn Larsson. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 24 september.
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9492148