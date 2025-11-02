Enhetschef medicinska sekreterare, opererande specialiteter
2025-11-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Medicinska sekreterare
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet.
Inom sjukvården på Gotland byggs nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare.
Medicinska sekreterare inom den somatiska specialistvården är organiserad under två enhetschefer och nu söker vi en enhetschef över medicinska sekreterare inom opererande specialiteter. För närvarande pågår en översyn av organisationen vilket kan medföra att de båda enheterna flyttas från Service och diagnostik till annat verksamhetsområde.
Intervjuer genomförs under vecka 49. Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Som enhetschef för medicinska sekreterare kommer du att ha det övergripande ansvaret för att leda, driva och utveckla enhetens dagliga och operativa arbete, samt för uppföljning avseende enhetens måluppfyllelse, produktivitet och kvalitet. Din roll kommer att innebära ett nära samarbete med enhetschef för medicinska sekreterare, medicinska specialiteter. Tillsammans har ni ansvar för att bistå verksamheterna med stöd av medicinska sekreterare.
Vi arbetar för ett verksamhetsnära och tillitsbaserat ledarskap och du kommer att ha arbetsmiljöansvar för 30 medarbetare, med medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal och individuella kompetensutvecklingsplaner. Du ansvarar även för rekrytering och planering av introduktion för nya medarbetare. I rollen ingår även budgetansvar, där ekonomisk planering och uppföljning ingår.
I din roll som enhetschef förväntas du skapa, upprätthålla och vidareutveckla ett gott samarbete med interna och externa kontakter och nätverk, samt hitta samarbetsformer och möjliggöra anpassning till förändringar, med målet att leverera bästa möjliga kvalitet i analyser och verksamhet.
Du kommer att delta i verksamhetsområdets ledningsgrupp och bidra till sjukhusets, förvaltningens och regionens utveckling. Du arbetar efter Region Gotlands och Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och direktiv samt bidrar till att Visby lasarett har en god beredskap för oförutsedda händelser, både lokalt och i omvärlden.
I det dagliga arbetet förväntas du samarbeta, leda och skapa engagemang tillsammans med chefskollegor, i genomförandet av ovanstående.
Vem är du?
Vi söker dig som har examen inom hälso- och sjukvårdsområdet och/eller arbetslivserfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt god dator- och systemvana.
Det är meriterande om du har dokumenterad ledarskapsutbildning samt om du har tidigare chefs- och/eller ledarerfarenhet. Det är även meriterande om du har arbetat som medicinsk sekreterare samt om du har genomgått Vägen till ledarskap.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och prestigelös ledare. Du är lyhörd, samarbetar väl med andra och strävar efter att skapa förtroende i dina relationer med andra. Du är vidare lösningsorienterad och har alltid kunder och patienters behov i beaktande. I ditt arbete är du självgående och har en god förmåga till helhetssyn och struktur. Sist men inte minst kommunicerar du på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
