Enhetschef Medicinkliniken Köping
Är du en ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet och är intresserad av att, tillsammans med dina medarbetare, ta tillvara möjligheter för att utveckla Medicinklinken i Köping? Då kanske det är dig vi söker!
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ingår du i klinikens ledningsgrupp och har ansvar för personal, verksamhet, ekonomi på vårdavdelning 3. Du ansvarar för ca 40 medarbetare bestående av undersköterskor och sjuksköterskor. Till stöd i arbetet har du två sektionsledare som sköter mycket av den dagliga planeringen och bemanningen.
Du kommer att ha en avgörande roll i att leda och skapa delaktighet för att utveckla avdelningen vidare men även i den pågående utvecklingen och förförflyttningen mot Nära Vård.
I enhetschefens uppdrag ingår att bedriva ledarskap enligt regionens chefspolicy. Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är synligt, närvarande och coachande vilket innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens samt möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Som chef i Region Västmanland har du möjlighet till vidareutveckling inom ledarskap samt att du har tillgång till bra stödfunktioner exempelvis inom Ekonomi och HR.
Om arbetsplatsen
Vårdavdelning 3 är en akut internmedicinsk avdelning och har 18 vårdplatser för patienter med internmedicinska sjukdomar, främst blod-, mag-/tarm-, njur- och diabetessjukdomar. Vi är i nuläget ca 40 medarbetare som jobbar tillsammans.
Medicinkliniken Köping sörjer för den akuta internmedicinska vården i västra och norra Västmanland med ett upptagningsområde på ca 85 000 invånare. Inom Medicinkliniken Köping utreds och behandlas alla invärtesmedicinska sjukdomar och varje avdelning har profilområden där personalen har fördjupade kunskaper. Kliniken är tillräckligt stor för att ge god vana att behandla de vanliga medicinska sjukdomarna och tillräckligt liten för att man som enskild anställd ska ha möjlighet att se helheten, vara igenkänd och känna sig hemma på hela kliniken. Vi har en bra arbetsmiljö och gemenskap.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap hos oss här; Utveckla ditt ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
• ett strukturerat introduktionsprogram
• möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
• Om du vill läsa mer om chef och ledarskap inom Region Västmanland: Chef och ledarskap - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom Hälso- och sjukvård. Vi ser med fördel att du har någon form av ledarskapsutbildning, gärna utvecklande ledarskap. För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av arbete som chef/ledare med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Det är meriterande om du har erfarenhet av dygnet-runt-vård samt har arbetat med utvecklings- och förbättringsarbete. Du behöver ha grundläggande kunskaper i ekonomi, arbetsrätt samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du en är en trygg, stabil person med god självinsikt. Ditt ledarskap är inkluderande, engagerande och tillitsbaserat vilket främjar en prestigelös och utvecklingsdriven verksamhet. Din förmåga att leda med tillit och engagemang bidrar till att inspirera och motivera andra. Du samarbetar bra med andra och har en god förmåga att se helheten ur ett dagligt och strategiskt perspektiv samt att du arbetar aktivt mot mål och resultat.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid inom din grundprofession, placering i Köping. Förordnande som Enhetschef är tidsbegränsat och löper under 4 år. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026.
Intervjuer kommer att genomföras 16 mars 2026 på plats i Köping.
Fackliga intervjuer kommer att genomföras den 18 mars digitalt för de kandidater som går vidare i processen.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
