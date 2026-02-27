Enhetschef medicinering (sjuksköterska)
Nova Health Group grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda bästa Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik. Vi arbetar idag mot våra patienter med varumärkena Nova Psykiatri och Karla Psykiatri, men med fler företag på gång inom gruppen.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova grundades 2024 och har idag +50 medarbetare - och vi växer snabbt.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Du leder vår medicinenhet - den del av verksamheten som ansvarar för insättning, uppföljning och optimering av ADHD-medicinering. Du har personalansvar för sjuksköterskorna och leder även läkarnas arbete inom enheten. Du äger patientflödet, kvaliteten och tempot.
Rollen kombinerar operativt ledarskap med eget kliniskt arbete. Fördelningen anpassas efter verksamhetens behov, men ledarskapet kommer alltid först.
Det här gör du
Du säkerställer att enheten levererar - varje dag. Det innebär att du styr det dagliga arbetet, sätter tydliga förväntningar, följer upp resultat och agerar direkt när något inte fungerar. Du bygger struktur som gör att teamet kan jobba snabbt utan att kvaliteten tappar.
Konkret ansvarar du för att:
Leda och fördela det dagliga arbetet för sjuksköterskor och läkare inom medicinenheten
Säkerställa att medicinska rutiner, riktlinjer och patientsäkerhet håller högsta nivå
Driva och optimera patientflöden - vi har nolltolerans mot onödig väntan och ineffektivitet
Samordna kommunikationen mellan medicinenheten och våra psykologer
Följa upp kvalitet, patientnöjdhet och produktivitet systematiskt
Identifiera problem tidigt och lösa dem - inte eskalera dem
Vara kliniskt aktiv med insättning och uppföljning av centralstimulerande behandling
Vem vi söker
Du är den som alltid har koll. Du får saker gjorda, snabbt och med hög kvalitet. Du är strukturerad till ryggraden och allergisk mot att saker faller mellan stolarna.
Som ledare är du tydlig och rättfram - folk vet vad som gäller. Du ställer höga krav och står för dem, men du är också den som lyfter ditt team, ser individer och skapar energi. Du förstår att riktigt bra ledarskap handlar om att vara både krävande och omtänksam - och du klarar den balansen.
Du har:
Sjuksköterskelegitimation och minst 1-2 års erfarenhet av ADHD-medicinering med centralstimulerande läkemedel
Erfarenhet av att leda andra - formellt eller informellt
Vana att fatta självständiga beslut i högt tempo
Specialistsjuksköterskeexamen är meriterande
Du är:
Driven - du väntar inte på instruktioner, du tar initiativ
Effektiv - du prioriterar rätt och slösar inte tid
Strukturerad - du bygger system som håller även när det skalas
Kravställande - du accepterar inte "good enough" när det ska vara excellent
Trygg - du står stadigt när det blåser och ger ditt team stabilitet
Förbättringsorienterad: Du älskar att förbättra processer och flöden
Vad vi erbjuder
Flexibla arbetstider: Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Hybrid/Distans: Flexibelt upplägg - arbeta helt eller delvis på distans.
Var med och påverka och förbättra verksamheten. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Tjänstepension.
Friskvårdsbidrag: 5000 SEK per år.
5 veckors semester, med 1 extra semesterdag för varje år du är kvar på företaget.
Användarvänlig teknik: Nova erbjuder Macbook till alla anställda. Utöver det får du bl.a. skärm, hörlurar och kamera för hemarbete, samt nya och användarvänliga system att arbeta i.
Möjligheter till vidareutbildningar såväl internt som externt.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter och ladda upp ditt CV och skriv en kort presentation av dig själv.
Tester: Om din profil matchar det vi söker kommer du som nästa steg att få genomföra två psykometriska tester som tar cirka 20-30 minuter. Testerna används som ett komplement i processen för att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning.
Intervju: Om du går vidare i processen kommer vi att bjuda in dig till en eller flera intervjuer via video, där du får möjlighet att lära känna oss och ställa frågor om tjänsten.
Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande! Så ansöker du
