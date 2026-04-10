Enhetschef med uppdrag som resurschef till Hisingen
Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Gillar du att leda och påverka andra i ditt arbete med människor? Vi söker en resurschef till funktionsstödsområdet.
Som ledare inom funktionsstöd behöver du arbeta med ett nära och coachande ledarskap för att utveckla verksamheten så att våra brukare upplever delaktighet, inflytande och att de kan leva ett självständigt liv som andra utifrån sina individuella förutsättningar. Chefsuppdraget innebär också att du har ansvar för kvalitet, budget, produktionsplanering, arbetsledning och arbetsmiljö.
Som resurschef kommer du att gå in i tillfälliga uppdrag där du antingen tar över helhetsansvaret för en enhet eller stöttar kollegor och avlastar med avgränsade eller specifika arbetsuppgifter inom chefsuppdraget.
I område Hisingen ingår fem ledningsgrupper och resurschefen är en resurs för samtliga fem. Totalt på Hisingen har vi tre tjänster som resurschef. Den ledningsgrupp du kommer att tillhöra består av en verksamhetschef, 10 enhetschefer och en metodutvecklare.
Du kommer att ha din grundplacering på Selma Lagerlöfs torg men förväntas arbeta med ett nära ledarskap i de verksamheter du ansvarar för.
I vår ledningsgrupp samarbetar vi på ett prestigelöst sätt, stöttar och hjälper varandra i en ibland utmanande vardag. Vi har nära till skratt och reflekterar gärna tillsammans. Som nyanställd chef erbjuds du introduktion och inom staden finns många goda möjligheter till kompetensutveckling. I förvaltningen för funktionsstöd finns en ledarakademi för förvaltningens alla chefer, där du får ytterligare kompetensutveckling samt gott kollegialt stöd.Kvalifikationer
För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning om minst tre år inom social omsorg/socialt arbete, vård eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer adekvat för tjänsten. Vi ser även att du behöver ha arbetserfarenhet inom områden styrda av följande lagar: SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och/eller HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Du behöver ha flerårig erfarenhet av chefsuppdrag inom boende med särskild service eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av arbete i utförarverksamhet så som Bostad med särskild service, daglig verksamhet och boendestöd.
Vi ser det som meriterande om du har läst socialrätt på minst 7,5 hp. Det är även positivt om du har erfarenhet av arbete i systemen Time Care och Personec. Har du genomgått morgondagens chef eller annan likvärdig chefsutbildning är även det bra att ha med sig.
Vi söker en ledare som har förmåga att ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar även bra med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Slutligen är du lugn och trygg i svåra situationer, kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att ske på plats på Selma Lagerlöfs Torg 2. Datum för detta är måndag 4 maj, tisdag 5 maj och torsdag 7 maj. Samtliga intervjuer sker på eftermiddagen så avsätt tid i din kalender redan nu.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Antonia Mukka, Verksamhetschef antonia.mukka@funktionsstod.goteborg.se 0313667558 Jobbnummer
9848035