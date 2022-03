Enhetschef med rektorsuppdrag för bemanning och administration i

Ale kommun, Verksamhet Förskola / Administratörsjobb / Ale

2022-03-30



Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?Vi söker dig som vill vara med och arbeta för att förskolan i Ale når ännu högre kvalitet och ger en god utbildning för alla barn. Ale växer och i takt med att vi bygger nytt ges stora möjligheter till nytänkande och högt satta framtidsvisioner.2022-03-30I Ale jobbar vi med tillitsbaserad styrning där cheferna lägger mindre tid på rapportering och mer på att leda sina verksamheter med stolthet, omtanke och lust. Som enhetschef för stöd, bemanning och administration är du en viktig del i helheten genom sektorns och förskolans arbete.Våra resurser ska användas effektivt för att skapa god kvalitet för alla våra barn. Det innebär att såväl ekonomi som arbetsmiljö är viktiga i både de strategiska och operativa delarna av arbetet. Våra två målområden är Lika möjligheter till framgångsrikt lärande och Hållbar kompetensförsörjning. God utbildning för alla.Det administrativa stödet ska vara verksamt så att rektorer har möjlighet att i högre grad vara pedagogisk ledare och leda förskolans verksamhet. Bemanningsorganisationen ska vara flexibel och möta det behov som enheterna har av vikarier.Som enhetschef för stöd, bemanning och administration leder du den administrativa enheten med åtta utbildningsadministratörer utifrån ekonomi, personal och verksamhet. I uppdraget ingår att gå in som ställföreträdande rektor vid behov. Denna tid ska förläggas flexibelt utifrån rektorernas behov och i dialog med verksamhetschef. I uppdraget ingår att utveckla bemanningsorganisationen samt att utveckla och organisera administrationsstödet för rektorer. Ditt ledarskap präglas av din förmåga att skapa förtroende och goda relationer. Vi lägger stor vikt vid personliga lämplighet och anser därför att det är viktigt att du är självgående, lyhörd och har god social förmåga. Du är en förebild, tar initiativ, ligger steget före och driver på där det behövs. Ales ledarord: trygg, tydlig och modig ledare, utgör en grund för ditt ledarskap.Relevant högskoleutbildning.Erfarenhet av arbete inom förskola/skola samt inom administration.Det är meriterande att ha arbetat med personalansvar- och med personal/ekonomisystem.Väl insatt i förskolans och skolans styrdokument, lagar och förordningar.Utbildning inom offentlig förvaltning samt någon form av ledarutbildning är meriterande.ÖVRIGTMånadslön. Individuell lönesättning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Sista dag att ansöka är 2022-04-20