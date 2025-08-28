Enhetschef med genuint intresse för våra äldre
2025-08-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalms dagverksamheter består av fem verksamheter Grindstugans, Guldäggets, Magda, Skånegatans och Pärlans dagverksamhet som tillsammans har 88 platser/dag.
Vår målgrupp är personer som fyllt 65 år, bor hemma och har ett beslut om insats dagverksamhet.
Vårt uppdrag är att bryta social isolering och ensamhet genom gemenskap, social samvaro, aktiviteter och gemensamma måltider. Vi ger också avlastning för anhöriga.
Behovet av insatsen dagverksamhet förväntas öka kraftigt de kommande åren. Därför blir din insats särskilt viktig. Du kommer vara närmsta chef för cirka 25 tillsvidareanställda medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en meningsfull och utvecklande roll i en av Stockholm stads största
stadsdelsförvaltningar. Här arbetar vi målmedvetet för att säkerställa en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi har flera stödfunktioner som stöttar dig i ditt ledarskap. Genom ett starkt fokus på ständiga förbättringar och samarbete skapar vi förutsättningar för en trygg och modern äldreomsorg.
Som enhetschef på Södermalms dagverksamheter får du ett dynamiskt uppdrag där du aktivt bidrar till framtidens äldreomsorg - genom att leda, inspirera och driva verksamheten mot gemensamma mål. Du erbjuds chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarier inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om våra förmåner här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. Ditt uppdrag bygger på ett närvarande ledarskap där du på ett kvalitetsmedvetet och resurseffektivt sätt styr och leder verksamheten mot uppsatta mål. Som enhetschef rapporterar du direkt till områdeschefen inom hälsofrämjande- och förebyggande området.
Som enhetschef har du även ansvar för att:
• gästerna ges service och omvårdnad av god kvalitet och som uppfyller kraven på säkerhet.
• gästerna tillförsäkras inflytande, trygghet och värdighet.
• dialog förs med medarbetare utifrån värdegrund och evidens.
Vidare ingår i ansvaret att:
• personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras
och introduceras
• personalens behov av kompetensutveckling och handledning
bevakas och tillgodoses
• god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor upprätthålls
• verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya
forskningsresultat och resultat från tillsyn/uppföljningar
• verksamheten planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas.
Som ledare tar du ansvar, driver ditt arbete framåt och når resultat genom att skapa de bästa förutsättningar för medarbetarna att bidra, växa och utvecklas. Du har förmåga att se frågor i ett större perspektiv och förstår både ekonomiska samband och vilka övriga faktorer som leder till en välmående verksamhet där både medarbetare, gäster och deras anhöriga trivs. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser även att du är flexibel med förmåga att se möjligheter i förändringar och fokusera på rätt saker. Därtill har du en utmärkt förmåga att strukturera och planera ditt arbete effektivt samt att slutföra och följa upp aktiviteter och mål.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• socionomexamen, eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten till
exempel sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
• aktuell relevant erfarenhet som chef inom äldreomsorgen och/eller övrig socialtjänst
• goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• vana att arbeta i Office-paketet.
Som en del av urvalsprocessen kan tester komma att användas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
Månadslön
