Enhetschef med fokus på digitalisering och utveckling
Arbetsuppgifter
Förvaltningen för arbete och välfärd befinner sig på en spännande resa med omställningen till framtidens socialtjänst i fokus. För att stärka vårt arbete mot en mer kunskapsbaserad och hållbar socialtjänst utvecklas även våra stödfunktioner. Utvecklingsenheten vid avdelningen för stöd och utveckling är därför inne i en viktig förändringsfas. För att möjliggöra ett nära och hållbart ledarskap delas enheten upp i två nya enheter. Arbetet med att forma ansvar och uppdrag pågår och nu söker vi en enhetschef som vill vara med och leda denna utveckling framåt.
Som enhetschef för vår nya enhet för digitalisering och utveckling leder du en nyskapande verksamhet där vi samlar förvaltningsövergripande kompetens. Ditt uppdrag är att etablera och utveckla enheten för att på bästa sätt stödja kärnverksamhetens behov genom digitalisering, innovation och effektiv systemförvaltning. Du har ett helhetsansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet för ett team med funktioner inom bland annat digitalisering, innovation och AI, IT-samordning, systemförvaltning och informationssäkerhet.
Du leder det dagliga arbetet och driver både strategiska och operativa processer framåt. En viktig del av uppdraget är att stärka den datadrivna verksamhetsutvecklingen för att förbättra planering, styrning och resursanvändning. I enheten ingår också utveckling och innovation inom en rad områden och i nära samarbete med medarbetare och chefer i kärnverksamheten och med olika intressenter. Tillsammans, och i nära samverkan med andra, utvecklar ni och vidareutvecklar digitala lösningar, verktyg och tjänster.
Vi erbjuder dig:
* en stimulerande och utvecklande roll där du har stor möjlighet att påverka, forma och vidareutveckla arbetssätt, processer och samverkan
* kompetensutveckling och stöd i din ledarroll
ett nära samarbete med kollegor och medarbetare
Vi söker dig som har:
* relevant högskoleutbildning
* erfarenhet av ledarskap
* erfarenhet av att utveckla verksamhet genom digitalisering, behovs- och/eller förändringsarbete
* förståelse för digitalisering, utveckling, teknik, system och IT
Vi ser gärna att du har:
* god förståelse för systemförvaltning, projekt- och portföljstyrning
* erfarenhet av arbete med datakvalitet och informationssäkerhet
* kännedom om socialtjänstens uppdrag
* god förståelse för kommunal verksamhet och/eller erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Du värdesätter hög kvalitet i både ditt eget och gruppens arbete. Du skapar struktur och ordning och ser digitalisering som ett verktyg för att utveckla verksamheten och göra verklig skillnad för medborgarna. Ditt strategiska tänkande gör att du kan se hur enhetens arbete bidrar till förvaltningens övergripande mål, och du har en god förmåga att omsätta trender inom AI och innovation till praktisk verksamhetsnytta.
Som ledare är du inkluderande och skapar engagemang och trygghet i gruppen. Du bygger och vårdar relationer, samarbetar lätt med andra och kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett operativt engagemang i förändrings- och förbättringsarbete. Som ledare är du tydlig och inkluderande och skapar engagemang, trygghet och delaktighet i gruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi använder oss av tester som en del i urvalsprocessen. De som i störst utsträckning bedöms uppfylla kraven för tjänsten får tester utskickade per e-post efter att ansökningstiden gått ut.
Inledande intervjuer är planerade till 19 och 21 maj. Slutintervjuer är planerade till 1 juni.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 28/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
Växjö kommun, Arbete och välfärd
Avdelningschef
Sofie Johansson sofie.johansson2@vaxjo.se 0470-41558
