Enhetschef med ansvar för Framtidsverkstad i Motala och Linköping
2025-12-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Borås
, Motala
, Linköping
, Göteborg
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige och i Norge.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Vill du göra skillnad för andra människor i ditt arbete och jobba i ett team som arbetar för en förändrad värld där barns drömmar får liv? Här erbjuds du denna möjlighet genom en omväxlande och utmanande tjänst som enhetschef med fokus på Erikshjälpens Framtidsverkstäder.
I vårt arbete i Sverige driver vi på flera orter Erikshjälpen Framtidsverkstad. Där vill Erikshjälpen tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar skapa förutsättningar för personlig utveckling och social mobilisering. Arbetet sker i nära samverkan med deltagare, kommunens verksamheter, näringsliv och övriga civilsamhället. Läs mer om vårt arbete i Sverige här: Erikshjälpen Framtidsverkstad - Erikshjälpen (https://erikshjalpen.se/insatser-i-sverige/erikshjalpen-framtidsverkstad/)
Beskrivning
Som enhetschef rapporterar du till avdelningschef och är en del i det centralt anställda teamet på Erikshjälpens Programavdelning Sverige. Du ansvarar för 2-3 lokala framtidsverstäder och dess medarbetare. I uppdraget ligger också ansvarsområden kopplade till att utveckla och stärka arbetet med Erikshjälpen Framtidsverkstad nationellt.
Exempel på Arbetsuppgifter
• Ansvara för enhetens verksamhet, budget, arbetsmiljö och personal
• Leda och fördela arbetet inom enheten
• Arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättringar för den lokala verksamheten
• Aktivt arbeta för långsiktig finansiering av verksamheten lokalt och nationellt
• Bidra till att utveckla och förankra Erikshjälpens övergripande strategier och mål inom Programavdelning Sverige
• Skapa kontakter och bygger relationer med viktiga nätverk och samarbetspartners
• Representera Erikshjälpen i lokala och nationella forum
• Delta i avdelningens övergripande arbete
• Övriga administrativa arbetsuppgifter tillkommer i arbetet
• Resor i tjänsten är regelbundet förekommande och ibland även med övernattning
Vem söker vi?
• Du har examen i relevant eftergymnasial utbildning inom till exempel hälsa, pedagogik, socialt arbete, mänskliga rättigheter eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta i eller samverka med offentliga myndigheter och idéburen sektor kring sociala utmaningar
• Dokumenterad erfarenhet av att vara chef och leda medarbetare
• Van vid att bygga tillit och motivation hos medarbetare samt erfarenhet av att stärka samarbeten i små team
• Du är flexibel i ditt arbetssätt och inlyssnande som ledare
• En hög kommunikativ förmåga där du är bekväm med att kommunicera både i tal och skrift
• Social och engagerad i ditt uppdrag och de medarbetare du leder och samarbetsaktörer du möter
• Du är självständig, tar gärna egna initiativ och drivs av att uppnå verksamhetens mål med hög kvalité
• B-körkort är ett krav
• Du delar Erikshjälpens värdegrund (https://erikshjalpen.se/om-erikshjalpen/var-vardegrund/).
Meriterande om du har:
• Erfarenhet från ideell sektor
• Erfarenhet av socialt arbete med människor i utsatta livssituationer
• Kunskap om Erikshjälpen och våra framtidsverkstäder
• Erfarenhet av barnrättsfrågor och rättighetsbaserat arbete
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen. Hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året. Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället, mellan FREMIA och Unionen och Akademikerförbunden.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: 1 april eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Placering: Huvudkontoret, Huskvarna eller enligt överenskommelse
Sök tjänsten hos oss senast den 6 januari 2026.
Urval sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Ersättning

Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Avdelningschef Sverige
Jonatan Saldner jonatan.saldner@erikshjalpen.se Jobbnummer
