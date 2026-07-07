Enhetschef mark- och exploatering till Kiruna Kommun
Tb-Group AB / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-07-07
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tb-Group AB i Kiruna
, Täby
, Solna
, Stockholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Enhetschef mark- och exploatering till Kiruna Kommun
Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt bli en nyckelperson i ett av Sveriges mest spektakulära stadsbyggnadsprojekt?
Kiruna står mitt i en stadsomvandling som saknar motstycke – en hel stad flyttas och byggs upp på nytt. Det innebär komplexa markfrågor, strategiska vägval och möjligheten att arbeta med projekt som normalt bara sker en gång per sekel. Nu söker vi en mark- och exploateringsenhet som vill kliva in i en central roll och bidra med erfarenhet, helhetsperspektiv och trygghet när vi utvecklar framtidens Kiruna.
Här får du arbeta nära beslutsfattare, påverka långsiktiga stadsutvecklingsfrågor och vara med och leda projekt som sätter avtryck långt in i framtiden. För dig som vill ha stora utmaningar och möjligheten att vara delaktig i planering och genomförande av en samhällsomvandling då är Kiruna platsen där din kompetens verkligen gör skillnad.
Varför Kiruna?
Kiruna erbjuder något som få andra orter i Sverige kan matcha:
Ett av landets mest omfattande stadsbyggnadsprojekt
Storslagna omgivningar – från midnattssol och norrsken till fjäll, natur och friluftsliv
Utrymme, närhet och balans – här är avstånden korta och vardagen enklarePubliceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som mark- och exploateringschef ansvarar du för en personalstyrka om cirka 10 personer. Du arbetar främst strategiskt men också operativt. Du ingår i stadsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp Enhetens arbetsuppgifter består bl a av:
Förstudier, detaljplaner, exploateringskalkyler och avtalsframtagande
Förhandlingar med markägare, exploatörer och externa parter
Markförvaltning och övergripande markstrategiska frågor
Samarbete med politiken, myndigheter, kommunala bolag och interna projektgrupper
Engagemang i projekt kopplade till både kommunal och exploatörsdriven utveckling
Här får du vara en del av en avdelning med korta beslutsvägar, stort ansvar och engagerade kollegor inom stadsbyggnad.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg, erfaren och nyfiken – någon som är van att driva komplexa exploateringsprocesser och vill fortsätta utvecklas.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning, t.ex. inom lantmäteri, juridik, samhällsplanering eller liknande
Chefserfarenhet och goda ledaregenskaper
Dokumenterad erfarenhet av exploateringsprojekt och/eller kommunal markförvaltning
God förmåga att tillämpa lagstiftning inom fastighetsrätt
Erfarenhet av att samarbeta med många aktörer och skapa förtroendefulla relationer
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
Har du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du påverkar utvecklingen av en helt ny stad
Trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
God balans mellan arbete och fritid
Fri träning upp till 5 000 kr/år
Tillgång till kommunens fjällstugor
Möjlighet till löneväxling till lediga dagar
Ett inkluderande arbetsklimat där respekt, ansvar och samverkan är ledord
Vill du vara med och forma nästa kapitel i Kirunas historia?
Välkommen med din ansökan – och välkommen till en arbetsplats där ditt arbete verkligen gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: amanda.nehro@tb-group.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Enhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TB-Group AB
(org.nr 559096-6759)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna Kommun Jobbnummer
9995026