Enhetschef Lungmedicin- och Medicinavdelningen
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Var med och utveckla Lungmedicin!
Enhetschef till Lungmedicin
Välkommen till en unik möjlighet att få vara med och utveckla Lungmedicinavdelningen på Skaraborgs sjukhus! Här skapar vi tillsammans en arbetsplats där patienternas trygghet och välmående står i fokus, och där du som enhetschef har chansen att göra verklig skillnad varje dag.
Lungmedicinavdelningen är särskilt intressant att leda och utveckla eftersom området kännetecknas av komplexa och utmanande vårdbehov där patienterna ofta kräver ett nära och tvärprofessionellt samarbete. Lungmedicin präglas av medicinsk utveckling, vilket ger dig chansen att ligga i framkant och stärka teamets kompetens genom kontinuerlig utveckling. Det här är en roll där du kan påverka både verksamheten och patienternas vardag på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och nytänkande är ledstjärnor.
Lungmedicinavdelningen
På Lungmedicin det är framför allt patienter med KOL, lungcancer, lunginfektioner, lungfibros, astma och allergi som vårdas. Avdelningen är en del av akutkedjan och har även direktinläggningar från verksamhetens öppenvård. I anslutning finns en lung- och allergimottagning. På mottagningen finns en lungonkologisk enhet och en KOL-mottagning. Allergicentrum är en utredningsenhet för barn och vuxna med allergi och annan överkänslighet.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef och rapporterar till denne. Du ingår också i Verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer.
Du representerar arbetsgivaren såväl inåt som utåt mot samverkanspartners. Du ansvarar för utveckling av verksamhet, ekonomi och personal. Ditt uppdrag är att tillsammans med verksamhetschef och övriga chefskollegor leda, planera och utveckla enheten i enlighet med verksamhetens mål och den chefsfilosofi som finns inom VGR. Du har även stöd av verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare, planeringsledare, HR och ekonom.Kvalifikationer
Vi säker efter dig som är lyhörd, gillar att samarbeta och har lätt för att kommunicera med andra. Du behöver tänka framåt och skapa ordning och trygghet för teamet och vill vara med och bidra till att vi blir ännu bättre tillsammans.
Har du erfarenhet från specialistsjukvården och tycker om att utvecklas, så är det ett stort plus. Vi tycker att din personlighet är minst lika viktig som vad du har gjort innan.
Om du vill vara med och bygga upp en enhet där patienten är i centrum och medarbetarna trivs och utvecklas- då vill vi gärna träffa dig. Vi lägger stor vikt på tidigare erfarenhet från specialistsjukvård och personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi personlighets - och kapacitetstester.
Varmt välkommen med din ansökan- vi vill gärna lära känna dig lite extra!
Varmt välkommen med din ansökan!
