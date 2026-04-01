Enhetschef LSS till Avesta kommun
2026-04-01
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har lika värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 900 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
I vår ledningsgrupp finns verksamheter inom LSS, socialpsykiatri och AME. Gruppen består av 6 enhetschefer som tillsammans med våra medarbetare arbetar för att våra brukare har en meningsfull vardag och sysselsättning. Det kollegiala stödet i de verksamhetsnära frågorna finns alltid nära.
Vill du leda en verksamhet där ditt ledarskap gör verklig skillnad i människors vardag - varje dag?
Som enhetschef inom LSS i Avesta får du ett meningsfullt och ansvarsfullt uppdrag där du tillsammans med dina medarbetare skapar trygghet, kvalitet och utveckling för personer med funktionsnedsättning. Här får du leda verksamheter som är viktiga på riktigt - samtidigt som du är med och utvecklar arbetssätt, stärker organisationen och bidrar till helheten.
Nu söker vi en ny kollega till vår grupp med ansvar för tre gruppbostäder och en personlig assistentgrupp - är det dig vi söker?
Uppdraget
Arbetet som enhetschef inom LSS är innehållsrikt och meningsfullt. Det inkluderar såväl förvaltande och administrativa uppgifter som stödjande och utvecklande. Du leder din enhet och arbetsgruppen mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamheternas kvalitet.
Vi vill att du organiserar, leder och samordnar arbetet med utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning. I den här tjänsten har du ansvar för både gruppboende och personlig assistans. Utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv coachar och stöttar du dina medarbetare i det dagliga arbetet, du har kontakt med brukare och anhöriga samt samverkar med andra aktörer runt brukaren. Som stöd i ditt uppdrag har du en enhetsadministratör, förvaltningsekonom, rekryterare samt HR-konsult kopplad till omsorgsförvaltningen.
Som enhetschef ingår du också i socialtjänstens ledningsgrupp där du med fokus på hela verksamheten förväntas delta aktivt och bidra med nya perspektiv och kreativa lösningar.
Vem är du?
För att passa in hos oss behöver du ha ett genuint intresse för mötet människor emellan och självklart för funktionsnedsättningsområdet. Du drivs av en vilja att göra bättre och din förmåga till nytänkande kommer påverka hur våra LSS-verksamheter kan utvecklas i praktiken. Inom LSS har vi ett nära samarbete enhetschefer emellan och i den här tjänsten är såväl bra samarbetsförmåga som förmåga att vara självgående av största vikt.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har ett tillitsbaserat och lösningsfokuserat förhållningssätt. Genom att motivera och utveckla andra skapar du ett aktivt medarbetarskap och ett gott arbetsklimat. Du är tydlig i dina förväntningar och har mod att fatta beslut och stå stadigt i utmanande situationer.
I Avesta vet vi att snällaste laget vinner - därför söker vi dig som bygger förtroende och starka relationer för att vi tillsammans ska kunna ge bästa möjliga service för dem vi finns till för.
Du har en slutförd högskoleutbildning som socionom eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Du har erfarenhet av att arbeta i ledande position och kunskaper inom socialrätt och LSS-lagstiftning. Det är meriterande om du också har erfarenhet av att arbeta inom LSS.
Övriga kvalifikationer för tjänsten:
Dokumentationsförmåga samt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Intresse för välfärdsteknologi och digital utveckling.
Lätt för att arbeta i olika system och med olika digitala verktyg.
B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315768/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
Markusgatan 25 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Kontakt
HR-konsult
Marielle Lindesvik Warma marielle.lindesvik-warma@avesta.se 0226-64 50 96 Jobbnummer
9831695