Enhetschef LSS i Västerås, Daglig verksamhet
2025-09-16
Välkommen till ett familjärt företag där både kunder och medarbetare är viktiga. Tillsammans skapar vi möjligheter till en god vardag!
Vi söker nu en enhetschef som ansvaret för att leda och utveckla vår dagliga verksamhet.
Vi söker dig som genuint vill arbeta med människor efter deras behov och förutsättningar.
Du är trygg i dig själv och har ett lösningsfokuserat arbetssätt och kan med ett professionellt bemötande handleda, motivera och vara ett bollplank i för både kunder och medarbetare i deras vardag.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Vi är en privat aktör som funnits sedan 2002. Vi är verksamma inom personlig assistans, avlösar- och ledsagarservice samt daglig verksamhet. För oss är det viktigt att det dagliga arbetet genomsyras av kvalitet, trygghet och omtanke. Hos oss har vi korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan de olika verksamhetsområdena är något vi värnar om.
Tjänsten
Vi söker nu en enhetschef som ansvaret för att leda och utveckla vår dagliga verksamhet. Du kommer ansvara för verksamhetens fyra handledare samt verksamhetens deltagare och som närmaste stöd har du verksamhetschef/Vd. Du planerar och följer upp budget samt har kontakt med kommunen och ser till att avtalet efterföljs.
Du ingår och arbetar inom den dagliga driften och utgår från Ängsgärdet där vi har vår loppisverksamhet som sköts av våra deltagare på daglig verksamhet.
Läs gärna mer om oss och våra olika inriktningar på www.personstod.se
För tjänsten är avslutad högskoleutbildning inom vård och omsorg alternativt socionom eller beteendevetenskap meriterat alternativt undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning.
Tidigare erfarenhet eller utbildningar inriktade mot LSS är ett krav.
Krav är också tidigare ledarerfarenhet.
Har du frågor och funderingar angående tjänsten är du välkommen att kontakta:
Robert Fredriksson 021-475 72 20
eller Tony Blomqvist, vd, 021-475 72 47.
Tjänstgöringsgrad: 80-100%
Ansökan önskas senast: 15/10-25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: ansokan@personstod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef LSS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personstöd Mälardalen AB
(org.nr 556617-2069), http://www.personstod.se
Pilgatan 8 D (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robert Fredriksson robert.fredriksson@personstod.se 021-475 72 20 Jobbnummer
9511538