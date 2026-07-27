Enhetschef LSS
Arvika Kommun / Administratörsjobb / Arvika Visa alla administratörsjobb i Arvika
2026-07-27
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
LSS-avdelningen i Arvika kommun vi söker dig som vill vara en del i vårt fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbete!
Vi söker enhetschefer med intresse av personlig assistans då vi fått ökat antal ärenden.
Som enhetschef söker vi dig som har ett intresse av att göra skillnad i jobbet. Arbetet är utmanande, omväxlande och meningsfullt och du är med och bidrar på riktigt. Du är intresserad av att arbeta med utveckling och att hitta nya vägar och lösningar. Det utmanar oss, dina kollegor, att tänka nytt, lära och vi utvecklas tillsammans.
Inom personlig assistans arbetar vi med att utveckla yrkesrollen som personlig assistans. Vi ökar antalet möten för assistenterna att träffas och få tid tillsammans med sina arbetskamrater. Vi anordnar utbildningar och skapar erfarenhetsutbyte.
Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra chefer att bedriva ett nära ledarskap.
Vi har administrativt stöd som är behjälpliga med korttidsrekrytering, schema, tidrapportering till Försäkringskassan mm. Vi satsar på utbildningar i ledarskap och medarbetarskap och har ett gott stöd från våra verksamhetsstöd som HR, controller med flera.
Vi har friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet att i viss mån arbeta på distans.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du har:
Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Gärna några års erfarenhet som ledare och har kunskaper inom funktionshinderverksamheten och då främst personlig assistans.
Körkort och tillgång till egen bil då assistansgrupper finns på flera orter i Arvika kommun.
Det är meriterande om du som enhetschef har:
Kunskaper och erfarenheter av myndighetsutövning.
Erfarenhet av personal- och budgetansvar.
Som person är du kommunikativ, lösningsfokuserad och målmedveten. Du har förmågan att motivera och utveckla andra samt inspirera till goda arbetsinsatser, skapa arbetsglädje och stolthet i arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ansvara för att det dagliga arbetet utförs utifrån politiska beslut, aktuell verksamhetsplan och lagstiftning. I ditt uppdrag säkerställer du att:
Verkställigheten utifrån myndighetsbeslut.
Ansvara för enhetens ekonomi och att medverka till hållbar ekonomisk utveckling.
Planera, leda, utveckla och utvärderar verksamheten.
Ansvara för arbetsmiljön på enheten med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet.
I uppdraget är det av största vikt att upprätthålla en säker och god arbetsmiljö för medarbetarna samtidigt som vi ska ha högt brukarfokus.
Vara delaktig i att utveckla LSS-verksamheten i stort tillsammans med övriga kollegor.
Som enhetschef kommer du ingå i ledningsgrupp för LSS-verksamheten tillsammans med avdelningschef, nio kollegor, administratörer mm. Vi utgör tillsammans en positiv, lösningsfokuserad och framtidssträvande avdelning.
Som enhetschef för personlig assistans ansvarar du för assistansgrupper och eventuellt även för vår ASTA-grupp som är en bemanningsenhet, främst för korttidsrekrytering, inom personlig assistans.Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kan du, kontakta Maria Björn, avdelningschef inom LSS. tel.nr 0570-81466. Under veckorna 26 och 27 besvaras frågor via mail.
Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-26.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Chefer Vård och Omsorg, Arvika Kommun Kontakt
Maria Björn 0570-81466 Jobbnummer
10013205