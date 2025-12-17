Enhetschef Löneservice
I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter.
Region Jämtland Härjedalen är en region för de ca 128 000 invånarna i Jämtlands län. Regionen ansvarar för en tillgänglig och god hälso-, tand- och sjukvård, samt för den regionala utvecklingen av länets kultur, näringsliv samt miljö och klimat.
HR-avdelningen organiseras centralt i regionen och består av ca 55 medarbetare fördelade inom HR-enheten och Löneservice. Avdelningen ansvarar för regiongemensamma personal- och arbetsgivarfrågor av både strategisk och stödjande karaktär med uppdrag att bidra till verksamhetens utveckling och resultat. HR-avdelningen utvecklar och implementerar regiongemensamma HR-processer i verksamheten och stödjer verksamhetens chefer inom hela det arbetsgivarpolitiska området.
Enheten Löneservice ansvarar för att Region Jämtland Härjedalens anställningsvillkor och lönebildning, administration av löner, pensioner och arvoden, arbetsrättsliga stöd samt att systemstöd kopplat till lön och PA-administration bidrar till verksamheternas utveckling och resultat.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
I rollen ingår helhetsansvar för verksamhet, budget, arbetsmiljö och personal. På enheten arbetar 15 medarbetare bestående av systemförvaltare, lönekonsulter, pensionshandläggare, HR-konsulter och HR-strateg. Du ansvarar för att organisera, utveckla, planera och följa upp enhetens arbete.
Löneservice administrerar regionens samtliga ca 5 300[MH1] [KE2] löneutbetalningar och ger stöd till i första hand chefer och administrativa assistenter i frågor gällande lön och ersättningar samt pension. Enheten ansvarar för förvaltning, strategisk utveckling och förnyelse av löneutbetalningsprocessen i sin helhet bland annat genom digitalisering och förbättring av arbetsrutiner. Regionen använder i dagsläget lönesystemet Heroma och dess förvaltning och utveckling är central i det framtida utvecklingsarbetet.
Inom ramen för uppdraget har du ett nära samarbete med regionens förhandlingschef och driver arbetet framåt i frågor rörande regionens löne- och villkorspolitik. Enheten ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp regionens tillämpning av lag och avtal, arbetsrättslig praxis, anställningsvillkor och lönebildning.
Som en del av regionens pågående utveckling och effektivisering driver HR-avdelningen ett utvecklingsarbete med mål att minska organisationens storlek, utveckla och digitalisera HR-processerna samt att genom partnerskap stödja kärnverksamhetens ledningsgrupper och chefer. Du kommer i din roll som enhetschef att bidra dels till HR-avdelningens utveckling genom samarbetet i HR-avdelningens ledningsgrupp såväl som genom utveckling av din egen verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis inom HR, beteendevetenskap eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har flerårig och aktuell chefserfarenhet och trivs i rollen där du kombinerar verksamhetsstyrning med strategiskt arbete. För att lyckas hos oss behöver du vara trygg i att leda och utveckla både människor och processer, gärna inom det löne- eller HR administrativa området. Du är van att verka i en organisation med många intressenter och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt kommunicera processer, riktlinjer och beslut till både chefer och medarbetare.
Då rollen innebär att både kontinuerligt och i projektform driva enhetens utveckling framåt bör du ha erfarenhet av förändringsarbete.
Som person är du utvecklingsorienterad, strukturerad och resultatinriktad då du utifrån helhetsförståelse för
Region Jämtland Härjedalens behov formar verksamheten. Om du trivs med att självständigt driva, utveckla och följa upp verksamheten tror vi att du kan trivas i denna roll. Som person har du ett eget driv och har genom ett gott ledarskap förmåga att engagera och utveckla dina medarbetare i linje med verksamhetens mål. Du har positiv attityd med förmåga att samarbeta och bygga goda relationer, utan att göra avkall på din integritet och professionalitet.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
