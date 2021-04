Enhetschef lokalvården - Kirunabostäder AB - Ekonomichefsjobb i Kiruna

Kirunabostäder AB / Ekonomichefsjobb / Kiruna2021-04-12Kirunabostäder blickar mot framtidens behov där fastigheter drivs av modern teknik och våra kunder efterfrågar service med fler digitala tjänster. Vi går därför in i en ny fas där vi utvecklar vår organisation för att kunna bemöta våra hyresgäster och kunder på bästa sätt. Vi söker nu nya ledare som med stort engagemang och omtanke ska leda oss framåt i processen där vi genom att lyssna på våra kunder blir bättre tillsammans.Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Kiruna kommun. Förvaltningen omfattar drygt 2 200 lägenheter och 27 000 kvadratmeter egna lokaler samt 210 000 kvadratmeter kommunalt ägda lokaler såsom skolor, sporthallar, kontor och äldreboenden. Bolaget omsätter cirka 220 miljoner och har 145 anställda.2021-04-12Som enhetschef för lokalvården leder du arbetet med en av våra lokalvårdsgrupper och har det övergripande ansvaret för enhetens personal och arbetsmiljö tillsammans med en kollega.Med ansvar för lokalvården leder och styr du enhetens arbete mot uppsatta mål och skapar en positiv upplevelse för kunden. Tillsammans med dina kunniga och serviceinriktade medarbetare arbetar ni för att uppfylla vårt lokalvårdsuppdrag.Du ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av lokalvårdsverksamheten i Kirunabostäders eget bestånd och i verksamhetslokaler som ingår i vårt förvaltningsuppdrag. Du ser till att kundmöten, service och bemötande utvecklas och utförs på ett effektivt och kundorienterat sätt. Du driver utvecklingen av processer, arbetssätt och rutiner som skapar kund-, verksamhets- och affärsnytta.Utöver detta arbetar du med rekrytering av lokalvårdare och vikarier samt schemaläggning. Du ansvarar för kompetensutveckling samt bistår med goda råd vid nyproduktion av fastigheter avseende materialval. Du medverkar även vid upphandling och inköp av lokalvårdsmaterial samt inköp av maskiner.Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå framgång genom att arbetsleda, coacha och stötta medarbetarna i det dagliga arbetet genom att föregå med gott exempel och rycka in där det behövs.Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och är beredd att ta dig an utmaningen som chef med fullt ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap gärna inom en kundorienterad organisation.Som person är du lyhörd och tydlig och har genuin känsla för service. För dig är kundens upplevelse och medarbetarnas engagemang grunden i ditt ledarskap och du skapar resultat genom att samarbeta med och motivera dina medarbetare. Du är välorganiserad, handlingskraftig och arbetar utvecklingsorienterat, har förmåga att se helheten, prioritera och hitta nya metoder och tillvägagångssätt.Du har lägst gymnasieutbildning och/eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som meriterande för tjänsten.Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt datorvana är en förutsättning för tjänsten. B-körkort är ett krav.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGTVi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Kirunabostäder AB5683781