Enhetschef ledningsnät - Vatten och avlopp
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen / Administratörsjobb / Höganäs Visa alla administratörsjobb i Höganäs
2026-07-07
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Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska skötsel. Det innebär till exempel byggnation, anläggning och underhåll. Med stort hjärta tar vi hand om Kullahalvön – från pulsen i stadsgator till gröna parkoaser, ståtliga fastigheter, skratten på lekplatser och känslan på stränderna. Vi är också navet för intern service, från högkvalitativ matlagning till skinande rena lokaler.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens hållbara VA-system? Vi behöver nu utöka vår VA-verksamhet med en enhetschef för ledningsnätet. Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef som med driv, nyfikenhet och lösningsfokus som vill ta ansvar för vårt ledningsnät inom vatten och avlopp. Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning idag och för kommande generationer tillsammans med ca 8 st engagerade medarbetare.
Som enhetschef för ledningsnät ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av kommunens VA-ledningsnät. Du har även ansvar för abonnentfrågor, arbete kopplat till VA-taxan samt VA-perspektivet i detaljplaner i takt med Höganäs kommuns utveckling och tillväxt. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och utvecklar dina medarbetare och skapar en god arbetsmiljö. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och arbetar nära både medarbetare, andra chefer och externa aktörer och myndigheter. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med VA-chef och Driftschef.
Rollen innebär att du driver strategiska frågor samtidigt som du säkerställer beställarrollen för drift- och underhåll. Du trivs i en roll där du kombinerar operativt arbete med strategiskt ansvar samt driver och samordnar utvecklings- och investeringsprojekt. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att hantera flera parallella uppdrag. Du har god administrativ förmåga och erfarenhet av digitala system och innehar B-körkort. Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad.Kvalifikationer
• Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis VA, samhällsbyggnad eller teknik
• Har erfarenhet av VA-verksamhet, gärna inom ledningsnät
• Har god kunskap om drift och underhåll av VA-system
• Har tidigare erfarenhet av ledarskap och suttit med i ledningsgrupp
• Har erfarenhet av entreprenader för anläggningsprojekt
• Är strukturerad, lösningsorienterad och har ett strategiskt synsätt
• Har god kommunikativ förmåga och trivs i samverkan med andra
• Kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
• Krigsplacering och säkerhetsprövning kan förekomma
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Kontakt
VA-chef
Cornelia Ljungerud cornelia.ljungerud@hoganas.se +4642337692 Jobbnummer
9995318